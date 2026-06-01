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Mardi, 02 juin 2026

Faits divers

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Affaissement d’un ponceau

Un pont temporaire en préparation sur la route des Fondateurs

Le 01 juin 2026 — Modifié à 09 h 16 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Près d’un mois après l’affaissement d’un ponceau sur la route des Fondateurs, la ville de Saguenay s’active pour rétablir la circulation dans ce secteur. L’incident, survenu le 5 mai entre les numéros civiques 285 et 325, force toujours la fermeture complète du tronçon, mais une solution temporaire est désormais en voie de réalisation.

La municipalité prévoit installer un pont routier temporaire d’ici la mi-juin afin de permettre aux usagers de circuler à nouveau pendant les travaux de remplacement du ponceau endommagé.

Dès cette semaine, les équipes entreprendront la mise en place des culées et des assises qui supporteront la structure. L’installation du tablier du pont devrait s’enclencher au cours de la semaine du 8 juin.

Malgré ce chantier, la Ville assure que l’échéancier global du projet de remplacement du ponceau ne sera pas compromis. D’ailleurs, l’excavation du ponceau existant doit débuter dès aujourd’hui.

Parallèlement aux travaux sur le terrain, la ville poursuit la conception du nouveau ponceau. Une fois que l’installation de cette nouvelle conduite débutera, il faudra prévoir entre 10 et 12 semaines pour exécuter l’ensemble des travaux.

En attendant la mise en service du pont temporaire, la circulation demeure impossible dans le secteur et les automobilistes doivent continuer d’emprunter des chemins de détour.

Pour les déplacements entre Larouche et Saguenay, le détour s’effectue par la route 170. Ceux qui voyagent entre Héberville et Saguenay disposent de deux options : emprunter les routes 169 et 170 ou passer par le secteur du lac Kénogami via la route de Kénogami et le chemin des Bâtisseurs. Quant aux trajets entre Héberville et Larouche, ils doivent également se faire par les routes 169 et 170.

Afin d’informer les conducteurs de l’entrave, des panneaux à messages variables ont été installés à Larouche ainsi qu’à Saguenay, en amont de la zone fermée du côté d’Héberville.

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