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Bloc opératoire

Une annonce saluée par la députée de Chicoutimi à l’aube des élections

Le 01 juin 2026 — Modifié à 09 h 55 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’annonce du gouvernement du Québec, faite vendredi dernier, concernant la construction prochaine du bloc opératoire de l’hôpital de Chicoutimi, suscite des réactions partagées de la part de la députée de Chicoutimi, Marie-Karlynn Laflamme.

Si elle a accueilli l’annonce favorablement sur le fond, le contexte de son dévoilement, à quelques mois d’échéances électorales, soulève, selon elle, des questions quant aux intentions du gouvernement.

« Depuis 2018, on nous promet cette construction nécessaire pour continuer d’offrir les services spécialisés à l’ensemble de notre population et voilà que tout à coup, à l’aube de la campagne électorale, le projet figure dans les priorités du gouvernement », a indiqué la députée de Chicoutimi.

La députée met aussi en lumière la forte hausse des coûts associés au projet. Alors qu’en 2022, le ministre de la Santé, Christian Dubé, estimait les dépenses nécessaires à 436 millions de dollars, la facture aurait presque doublé quatre ans plus tard, selon Marie-Karlynn Laflamme.

« Il faut à tout prix agir sur les coûts de construction au Québec et cesser de laisser traîner des projets au PQI parce que nous ne sommes déjà plus en mesure de répondre à nos besoins de maintien d’actifs », a-t-elle affirmé.

À l’approche du déclenchement de la campagne électorale, la députée se montre également prudente quant à la faisabilité du projet. Elle se questionne notamment sur le financement de ses différentes phases et sur la réelle volonté du gouvernement de mener le chantier à terme.

« Une annonce, aussi intéressante soit-elle, n’est pas toujours garante de la réalisation concrète d’un projet d’une telle importance », a-t-elle insisté, demandant que les régions soient toujours prises en compte dans les décisions gouvernementales, et non uniquement en période électorale.

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