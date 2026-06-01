Plusieurs travaux reportés à Chicoutimi

La ville de Saguenay repousse le début de certains travaux à Intersection du boulevard Saint‑Paul et de la rue Price Ouest, ainsi que sur le boulevard Talbot, dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Les travaux pour l’installation de nouveaux feux piétonniers, incluant l’ajout de deux dispositifs sur des terre-pleins centraux et la création d’une nouvelle section de piste cyclable, qui devaient débuter de nuit sur le boulevard Saint‑Paul le 31 mai, commenceront une semaine plus tard, soit du 7 au 21 juin.

Durant les travaux, la bretelle d’accès au boulevard Saint‑Paul à partir du boulevard du Saguenay Ouest demeurera fermée. La circulation sera toutefois possible sur le boulevard Saint‑Paul dans les deux directions, mais sera réduite à une seule voie.

Les chemins de détour prévus seront maintenus. Les automobilistes souhaitant se diriger vers l’Ouest pourront emprunter la rue Sainte‑Marthe afin de rejoindre le boulevard Saint‑Paul depuis la rue Price Ouest. Ceux qui désirent éviter complètement l’intersection pourront circuler vers l’Est en passant par les rues Sainte‑Anne, Bossé et Jacques‑Cartier Est.

Les travaux de jour sur la rue Price Ouest se dérouleront quant à eux du 1er au 5 juin entre 7 h et 17 h, et du 22 juin au 3 juillet de 7 h à 12 h.

Durant ces plages horaires, les équipes municipales interviendront en bordure de la rue Price Ouest, entre la rue Sainte‑Marthe et le boulevard Saint‑Paul. Dans ce secteur, la circulation sera maintenue dans les deux directions.

Toutefois, entre le boulevard Saint‑Paul et la rue Petit, la circulation sur la rue Price Ouest sera limitée à un seul sens, soit en direction est. De plus, l’accès sera restreint à la circulation locale sur les rues Savard et Saint‑Jacques.

Là encore, des détours seront proposés, notamment par les rues Bossé, Sainte‑Anne et Jacques‑Cartier Est, afin de contourner la zone de travaux.

Travaux sur le boulevard Talbot

Les travaux de construction d’une piste cyclable causant la fermeture de la voie de droite en direction sud sur le boulevard Talbot, entre le boulevard Barrette et la rue du Sauvignon, ont été repoussés d’une journée et se dérouleront plutôt le 3 juin de 4 h à 7 h et de 9 h à 11 h 30.

Une seconde fermeture de la voie de droite en direction sud, entre le boulevard Barrette et la rue du Sauvignon, pour la réalisation des travaux de bordures a également été allongée de trois jours et devraient donc durer du 8 au 12 juin.