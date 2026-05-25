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Lundi, 25 mai 2026

Sports

Temps de lecture : 57s

Les Saguenéens signent leur première victoire à la Coupe Memorial

Le 25 mai 2026 — Modifié à 08 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Les Saguenéens de Chicoutimi ont remporté leur premier duel à la Coupe Memorial en arrachant une victoire de 3-2 en prolongation face aux Rockets de Kelowna, dimanche soir, à la place Prospera, en Colombie-Britannique.

Le héros de la rencontre a été Liam Lefebvre avec son deuxième but du match, inscrit à 5 min 28 s de la période de prolongation, rapporte Radio-Canada. L’attaquant a profité d’une longue séquence de possession des Saguenéens pour sceller l’issue de cette rencontre âprement disputée après que les Rockets eurent créé l’égalité tard en troisième période.

Malgré la victoire, l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, a reconnu que ses joueurs avaient connu un début de match difficile. Visiblement marqués par la fatigue, les siens ont offert un jeu parfois décousu, admet-il. L’équipe a toutefois su reprendre son aplomb au fil de la rencontre.

Ce gain arrive à point nommé pour la formation saguenéenne, qui s’était inclinée lors de son premier match du tournoi, disputé la veille. Cette victoire leur permet de demeurer dans la course au classement de la ronde préliminaire.

Les Saguenéens bénéficieront maintenant d’une journée de repos bien méritée, ce lundi. Les joueurs en profiteront notamment pour passer du temps avec leurs proches, présents à Kelowna pour les soutenir.

Les Saguenéens de Chicoutimi concluront leur participation à la ronde préliminaire mardi soir, alors que l’équipe affrontera les Rangers de Kitchener à 21 h.

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