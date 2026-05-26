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Économie

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L’entreprise française CAPCLO s’implante au Saguenay

Le 26 mai 2026 — Modifié à 10 h 34 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

L’entreprise française CAPCLO, spécialisée dans les systèmes de clôtures sans béton, a annoncé l’ouverture de sa filiale canadienne dans la région du Saguenay.

Cette implantation stratégique marque une étape importante dans l’expansion nord-américaine de la société, qui compte déjà plus de 45 000 kilomètres d’infrastructures sécurisées à travers l’Europe.

Pour s’établir localement, CAPCLO s’appuie sur un partenariat avec Inter-Projet Construction, un entrepreneur général bien implanté au Saguenay depuis trois décennies et actif dans les secteurs du génie civil et du bâtiment.

CAPCLO justifie son arrivée en sols saguenéens par le contexte particulièrement favorable créé par la volonté du gouvernement fédéral d’investir massivement dans ses infrastructures au cours des prochaines années, notamment dans des projets de trains à grande vitesse, de corridors énergétiques et de réseaux de transport. Autant d’initiatives qui nécessiteront des dispositifs de protection pour assurer la sécurité des usagers et la pérennité des installations, selon l’entreprise.

« Pour les nouvelles infrastructures qui seront construites dans les prochaines années au Canada, intégrer d’emblée une solution de protection efficace représente non seulement une responsabilité de sécurité publique, mais aussi un choix économique judicieux. Nous souhaitons ajouter notre expertise et nos innovations aux efforts de protection des gens et des infrastructures futures. », a expliqué Pierre Coquatrix, fondateur de CAPCLO.

L’entreprise compte miser sur sa technologie brevetée pour se positionner favorablement à travers les nombreux appels d’offres qui viendront inévitablement.

Contrairement aux méthodes traditionnelles qui nécessitent du béton, des excavatrices et d’importantes équipes, son système CAPCLO est conçu pour une installation rapide. L’entreprise avance que ses clôtures peuvent être déployées jusqu’à trois fois plus rapidement que les solutions conventionnelles.

CAPCLO met aussi de l’avant la durabilité de ses installations qui dépasserait les 40 ans, comparativement à environ 20 ans pour les clôtures classiques. De plus, l’absence de bétonnage permettrait de limiter l’impact environnemental, en évitant la contamination des sols et en favorisant l’utilisation de matériaux entièrement recyclables en fin de cycle.

« En France, notre technologie protège aujourd’hui 95 % des grandes infrastructures. Nous avons passé des décennies à perfectionner une solution qui allie performance, rapidité et respect de l’environnement. Le Canada s’apprête à vivre une période historique de développement de ses infrastructures et chacun de ces projets aura besoin d’être protégé. Nous sommes là pour ça. », ajoute Pierre Coquatrix.

Avant même l’ouverture officielle de sa filiale canadienne, CAPCLO a déjà été mandatée par le ministère des Transports du Québec pour réaliser un projet pilote sur la route 175, entre la ville de Québec et la région du Saguenay, sur 5 km, au cœur de la réserve faunique des Laurentides.

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