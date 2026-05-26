Des travaux entraîneront des perturbations à Chicoutimi dès dimanche

Les automobilistes circulant dans l’arrondissement de Chicoutimi devront faire preuve de patience au cours des prochaines semaines. D’importants travaux d’aménagement d’un feu piétonnier entraîneront des perturbations à l’intersection du boulevard Saint‑Paul et de la rue Price Ouest.

Le chantier doit débuter le dimanche 31 mai vers 20 h et se poursuivre jusqu’au vendredi 3 juillet, aux environs de midi.

Le projet prévoit l’installation de nouveaux feux piétonniers, incluant l’ajout de deux dispositifs sur des terre-pleins centraux de la rue Price Ouest. Les travaux comprennent également la création d’une nouvelle section de piste cyclable qui viendra se raccorder au réseau existant longeant la rivière Chicoutimi, en passant par le coin nord‑ouest de l’intersection.

Par ailleurs, des voies cyclables seront aussi aménagées sur la rue Price Ouest entre le boulevard Saint‑Paul et les rues Petit et Saint‑Jacques. Les travaux seront finalisés avec le retrait d’une voie sur le boulevard Saint‑Paul, plus précisément celle permettant les virages à droite vers la rue Price Ouest en direction sud.

Travaux de nuit : entraves importantes

Une grande partie des travaux sera réalisée de nuit. Les équipes seront à l’œuvre du dimanche au mercredi entre 20 h et 6 h, ainsi que du jeudi au vendredi de 21 h 30 à 6 h. Durant ces périodes, la bretelle d’accès au boulevard Saint‑Paul à partir du boulevard du Saguenay Ouest sera fermée. La circulation demeurera toutefois possible sur le boulevard Saint‑Paul dans les deux directions, mais sera réduite à une seule voie.

Des chemins de détour seront mis en place pour faciliter les déplacements. Les automobilistes souhaitant se diriger vers l’Ouest pourront emprunter la rue Sainte‑Marthe afin de rejoindre le boulevard Saint‑Paul depuis la rue Price Ouest. Ceux qui désirent éviter complètement l’intersection pourront circuler vers l’Est en passant par les rues Sainte‑Anne, Bossé et Jacques‑Cartier Est.

Travaux de jour : circulation maintenue avec restrictions

Des travaux seront également réalisés de jour, du lundi au jeudi entre 7 h et 17 h, et le vendredi de 7 h à 12 h. Durant ces plages horaires, les équipes municipales interviendront en bordure de la rue Price Ouest, entre la rue Sainte‑Marthe et le boulevard Saint‑Paul. Dans ce secteur, la circulation sera maintenue dans les deux directions.

Toutefois, entre le boulevard Saint‑Paul et la rue Petit, la circulation sur la rue Price Ouest sera limitée à un seul sens, soit en direction est. De plus, l’accès sera restreint à la circulation locale sur les rues Savard et Saint‑Jacques.

Là encore, des détours seront proposés, notamment par les rues Bossé, Sainte‑Anne et Jacques‑Cartier Est, afin de contourner la zone de travaux.