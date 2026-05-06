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Mercredi, 06 mai 2026

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Temps de lecture : 42s

Abolition de l’horaire flexible pour l’école secondaire Charles-Gravel

Le 06 mai 2026 — Modifié à 07 h 59 min
Par Olivier Claveau, CKAJ 92,5

L’école secondaire Charles-Gravel, située à Chicoutimi-Nord, recule sur son projet pilote d’horaire flexible, mis en place à la rentrée 2025.

Selon Radio-Canada, ces périodes libres permettaient aux élèves de reprendre des examens ou de faire du rattrapage dans certaines matières. La plupart des étudiants s’était conformée à la nouvelle formule, mais d’autres profitaient de cette horaire pour flâner autour de l’école.

Selon la directrice, Karine Lavoie, la situation a causé beaucoup de problèmes à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. C’est après avoir sondé les élèves, les parents et le personnel que la direction a décidé de ne pas renouveler le projet.

Mentionnons que l’année prochaine, les étudiants de l’établissement auront une période libre tous les cinq jours. Selon la directrice, tous les jeunes seront libres en même temps pour de la récupération, des reprises d’examens, des retenues s’il le faut. Elle conclut que cet horaire hybride va permettre à Charles-Gravel de faire des périodes de 62 minutes et d’allonger les pauses, donc de répondre  à beaucoup de besoins.

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