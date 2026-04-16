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Jeudi, 16 avril 2026

Faits divers

Temps de lecture : 54s

Colis volés à Saguenay

Les citoyens victimes ne croient pas la police qui les appelle

Le 16 avril 2026 — Modifié à 10 h 18 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le Service de police de Saguenay (SPS) a peut-être élucidé une série de vols survenus récemment dans les cinq derniers mois. Mais les citoyens victimes de ces vols peinent à croire les policiers lorsqu’ils sont contactés.

Le tout a débuté lorsqu’une compagnie de livraison a récemment contacté le SPS pour signaler le vol des colis qu’elle avait pourtant livrés. La porte-parole du SPS, Caroline Darveau, raconte qu’une enquête a alors été instituée.

Le tout a mené à un travail de concert en collaboration avec la Sûreté du Québec, au terme duquel une perquisition a été menée dans une résidence du Lac-Saint-Jean. Un suspect a été interpellé en lien avec cette affaire. Au total, plus de 80 colis ont été retrouvés au domicile. L’enquête menée par la section des crimes généraux se poursuit.

Le hic, plusieurs citoyens, dont les noms apparaissent sur ces colis, et qui sont contactés au téléphone par les enquêteurs au dossier, ne croient pas que ce sont les policiers qui les appellent, croyant à une possible fraude, même si les enquêteurs s’identifient en bonne et dûe forme. Les policiers doivent donc leur demander de les rappeler pour les rassurer.

En ce qui a trait aux vols de colis, ils ont été commis entre la fin de l’automne 2025 et le mois de mars 2026.     

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