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Jeudi, 16 avril 2026

Faits divers

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Fraude par carte de crédit

Des dizaines de pneus volés à Saguenay retracés à Montréal

Émile Boudreau
Le 16 avril 2026 — Modifié à 07 h 44 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La section des crimes économiques de la Direction des enquêtes criminelles, en collaboration avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), a procédé, hier, à la localisation et à la perquisition de 58 pneus pour poids lourds volés à Saguenay et retrouvés dans la région de Montréal.

Selon les informations policières, le stratagème frauduleux consistait en l’achat par téléphone de plus d’une centaine de pneus. Le ou les suspects avaient utilisé plusieurs cartes de crédit afin de conclure les transactions.

La fraude a été découverte le 14 avril dernier, lorsque le gérant d’un commerce situé dans l’arrondissement de Jonquière a remarqué des irrégularités dans les transactions effectuées. Il a alors communiqué avec le Service de police de Saguenay (SPS), ce qui a permis de lancer rapidement l’enquête. La valeurs des pneus volés est évalué à plus de 50 000 $.

À l’heure actuelle, aucune arrestation n’a toutefois été effectuée. Le dossier demeure actif et l’enquête se poursuit afin d’identifier les personnes impliquées. Le SPS invite d’ailleurs toute personne détenant de l’information susceptible de faire progresser l’enquête à communiquer avec ses enquêteurs ou à transmettre des renseignements de façon confidentielle au 4186996000.

Le SPS rappelle également que la saison du changement de pneus, tant au printemps qu’à l’automne, constitue une période propice aux fraudes liées à l’achat de pneus, surtout lors de transactions à distance. Les commerçants sont encouragés à redoubler de vigilance, notamment lorsque des clients utilisent plusieurs cartes de crédit pour un même achat, un comportement pouvant être un indice de fraude.

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