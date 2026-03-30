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Lundi, 30 mars 2026

Faits divers

Temps de lecture : 29s

Interruption des activités au Point de service local de La Baie

Émile Boudreau
Le 30 mars 2026 — Modifié à 13 h 54 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean informe la population que le Point de service local (PSL) de La Baie interrompra ses activités pour la journée du mardi 31 mars 2026. Les services reprendront normalement le mercredi 1er avril 2026.

Durant cette période, le CIUSSS demande aux usagers de reporter tout prélèvement non urgent à une date ultérieure. Les personnes qui avaient déjà un rendez-vous prévu sont invitées à ne pas se présenter au PSL. Celles-ci seront contactées ultérieurement afin de procéder à la replanification de leur rendez-vous.

Pour toute situation nécessitant un prélèvement urgent, la clientèle est dirigée vers l’Hôpital de La Baie, où les services demeurent accessibles.

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