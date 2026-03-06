SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 51s

Journée internationale des droits des femmes

Un appel renouvelé à l’égalité et à la prévention des violences

Émile Boudreau
Le 06 mars 2026 — Modifié à 11 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le 8 mars marquera la Journée internationale des droits des femmes, un rendezvous annuel instauré en 1977 par l’Organisation des Nations Unies.

Cette journée vise à rappeler le chemin parcouru en matière d’égalité entre les sexes, mais surtout à réaffirmer l'engagement collectif à prévenir et contrer toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles.

Au Québec, même si l’égalité de droit entre les hommes et les femmes est reconnue, des stéréotypes sexistes alimentent les inégalités. Ceux-ci se manifestent notamment dans le partage inéquitable des responsabilités familiales et professionnelles, qui limite l’autonomie économique des femmes et leur accès à des postes décisionnels.

À l’approche de cette journée, la ministre responsable de la Condition féminine, Caroline Proulx, a tenu à réitérer l’importance de poursuivre les efforts pour bâtir une société véritablement égalitaire, exempte de violence envers les femmes.

« L'atteinte de l'égalité de fait et la lutte contre la violence sexuelle et la violence conjugale passent par l'éducation et la sensibilisation. J'invite toute la population, et particulièrement les hommes à titre d'alliés, à être des modèles pour les générations futures. Poursuivons nos efforts collectifs pour que chaque Québécoise puisse vivre en sécurité, libre de ses choix, et atteindre son plein potentiel. », a déclaré la ministre.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Lancement d’une 19e campagne Diagnostic !
Publié à 10h00

Lancement d’une 19e campagne Diagnostic !

C’est le 4 février dernier que le coup d’envoi a été donné pour la 19e édition de la campagne de financement annuelle de Clowns thérapeutiques Saguenay, Diagnostic! 2026. Encore une fois, 11 participants du monde des affaires de la région se prêtent au jeu dans le but d’amasser des fonds pour faire perdurer la mission de l’organisme.    « Ça fait ...

LIRE LA SUITE

Saguenay tranche pour le retrait des cabanes à pêche ce samedi
Publié à 6h51

Saguenay tranche pour le retrait des cabanes à pêche ce samedi

La Ville de Saguenay, en partenariat avec Contact nature, demande aux propriétaires de sortir leur cabane de pêche blanche des zones des villages de Grande-Baie et de l’Anse-à-Benjamin avant 13h, le samedi 7 mars. Selon la ville, la décision a été prise en commun par les deux partenaires en raison des températures élevées et de la pluie annoncées ...

LIRE LA SUITE

L’UMQ presse Québec d’agir pour freiner la hausse de l’itinérance
Publié hier à 16h00

L’UMQ presse Québec d’agir pour freiner la hausse de l’itinérance

Face à l’augmentation du nombre de personnes en situation d’itinérance dans plusieurs régions, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) lance un nouvel appel au gouvernement afin qu’il donne une impulsion décisive pour renverser la tendance. Les membres du comité sur l’itinérance de l’UMQ se sont réunis cette semaine pour discuter de plusieurs ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES