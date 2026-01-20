Le SPS intensifie ses opérations auprès des motoneigistes

Le Service de police de Saguenay (SPS) a mené, au cours de la dernière fin de semaine, une série d’opérations de surveillance et de prévention visant les motoneigistes et les conducteurs de véhicules hors route (VHR) sur l’ensemble du territoire.

L’objectif principal était d’assurer la sécurité des usagers et rappeler les principales dispositions de la Loi sur les véhicules hors route, lesquelles s’appliquent en tout temps, y compris sur les plans d’eau glacés.

Selon le corps policier, plusieurs centaines d’usagers ont été rencontrés lors de ces interventions. Les policiers ont donné 23 constats d’infraction, principalement pour le non‑port du casque et pour la présence de passagers assis de manière non conforme. Aucun constat n’a toutefois été remis concernant les traîneaux et remorques tirés par des véhicules hors route, les interventions ayant été orientées davantage vers la prévention que la répression.

À cet effet, dans un communiqué transmis lundi, le SPS a tenu à rappeler aux motoneigistes les principales dispositions de la Loi sur les véhicules hors route concernant le nombre de personnes pouvant se trouver sur une motoneige, le port des équipements de protection, les documents requis à avoir en sa possession, la consommation d’alcool et de drogue, la circulation sur les chemins publics et les traîneaux et remorques tirés par un véhicule hors route.

Demande de dérogation pour les traîneaux

Sur ce dernier point, Radio‑Canada rapportait lundi que la Ville de Saguenay avait récemment sollicité une dérogation auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) concernant l’application de la Loi sur les véhicules hors route en lien avec les traîneaux utilisés sur les glaces de la baie des Ha! Ha!

La démarche de la municipalité survient après la publication sur les réseaux sociaux, de nombreuses publications montrant des traîneaux attachés à des VHR, mais ne respectant pas les normes en vigueur. Cette situation a mené à une rencontre lundi après‑midi entre la Ville et le comité de pêche blanche.

Les traîneaux, tirés par des motoneiges ou des quads, doivent normalement répondre à des exigences précises, dont l’ajout de lumières et de réflecteurs, similaires à ceux exigés pour les remorques circulant sur la route.