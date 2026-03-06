Lancement d’une 19e campagne Diagnostic !

C’est le 4 février dernier que le coup d’envoi a été donné pour la 19e édition de la campagne de financement annuelle de Clowns thérapeutiques Saguenay, Diagnostic! 2026. Encore une fois, 11 participants du monde des affaires de la région se prêtent au jeu dans le but d’amasser des fonds pour faire perdurer la mission de l’organisme.

« Ça fait 19 ans, presque 20 ans que l’on organise la campagne Diagnostic! et déjà, 130 personnalités d’affaires de la région y ont pris part. Cette initiative nous permet de poursuivre nos services dans les CHSLD et pour les enfants malades aussi. On passe dans une quinzaine de milieux de soin, on est une douzaine de comédiens formés pour travailler en milieu hospitalier et faire de l’accompagnement en fin de vie », émet la directrice générale et fondatrice de Clowns thérapeutiques Saguenay, Josée Gagnon.

Parmi les Diagnostiqués Platine de cette édition, nous y retrouvons Jennifer Brassard (Décoration Brassard/Kitch up), Valérie Dubé (Les P’tits Midis de Val), Dominique Privé (STI Maintenance) ainsi que Gabriel Tremblay (Distribution DDM) qui ont tous un objectif de 5000 $. Le groupe des Diagnostiqués Or est composé de Vald Antonov (Hopera), Jimmy Bouchard (Cégep de Chicoutimi), Jean-Michel Lafontaine (Via Capital Saguenay/Lac-Saint-Jean), Audrey Lapointe (Ville de Saguenay), Natacha Simard (Chocolats Favoris – Chicoutimi) et Catherine Verreault (IGA Catherine Verreault). Ces personnes s’engagent à remettre un montant de 3000 $ minimum d’ici la fin de la campagne. Rappelons que ces personnalités et membres de PME reçoivent un diagnostic public d’une blessure limitant leur mobilité et sont contraints à vivre avec cette réduction physique pendant plus ou moins 24 heures. À la fin de ces 24 heures, les personnes devront avoir amassé un montant d’argent pour être libérées de leur « Diagnostic ».

« On a une gang incroyable, ils sont motivés comme jamais. L’an passé, on avait battu un record et de loin, le montant final atteignant 94 000 $. C’était déjà un record, alors on espère que cette année, on le battra une fois de plus ! Il y a plusieurs initiatives qui sont mises place pour y arriver, les participants et participantes étant très originaux », ajoute Mme Gagnon. « On a des gens qui sont impliqués parce qu’ils ont des enfants malades. Pour plusieurs, c’est parce qu’ils sont eus à composer avec le système hospitalier d’une manière ou d’une autre. Le lancement a été très émotif ».

Les personnes intéressées à donner pour la cause peuvent le faire en se rendant sur la plateforme Zeffy ou directement sur la page Facebook de Clowns thérapeutiques Saguenay pour plus de détails.

Gala d’humour en mai prochain

Encore une fois cette année, la collecte de fonds sera bouclée par un spectacle d’humour, qui se tiendra le 20 mai prochain, au Théâtre Palace Arvida. Auparavant présenté au Côté-Cour de Jonquière, l’organisme a voulu faire les choses en grand, s’approchant rapidement de sa 20e édition.

« On prend de l’expansion de façon considérable. Avant la pandémie, on était au Théâtre C de Chicoutimi. On s’est ensuite tourné vers la salle du Côté-Cour, qui était, après quelques années, rendu trop petite pour nous. La 19e sera donc sous les projecteurs du Théâtre Palace. Je suis en train de ficeler certains éléments pour la 20e édition en même temps, on a d’ailleurs déjà la formule pour l’an prochain, et ce sera quelque chose à ne pas manquer. Ça sera unique, définitivement », laisse savoir Josée Gagnon.

La campagne se terminera avec la présentation de ce spectacle d’humour, qui réunit sur scène des humoristes parmi les meilleurs au Québec. Les têtes d’affiche de l’événement, Simon Delisle, Pierre-Luc Pomerleau, Étienne Dano et Mat Lévesque promettent d’en mettre plein la vue et les oreilles, le tout pour une bonne cause.

La directrice générale parle également d’une soirée où les émotions sont à fleur de peau.

« Les gens ressortent complètement emballés de cette soirée-là, parce qu’on les amène de tous les côtés. On travaille sur l’ensemble des émotions, la joie, la colère, la tristesse. Les gens vivent bien plus qu’un simple spectacle d’humour », conclut-elle.