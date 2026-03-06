SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 06 mars 2026

Actualités

Pêche blanche à La Baie

Saguenay tranche pour le retrait des cabanes à pêche ce samedi

Le 06 mars 2026 — Modifié à 06 h 51 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

La Ville de Saguenay, en partenariat avec Contact nature, demande aux propriétaires de sortir leur cabane de pêche blanche des zones des villages de Grande-Baie et de l’Anse-à-Benjamin avant 13h, le samedi 7 mars.

Selon la ville, la décision a été prise en commun par les deux partenaires en raison des températures élevées et de la pluie annoncées pour ce jour-là. L’utilisation des ponts de glace principaux sera interdite sans autorisation spéciale après cette heure limite. 

Pour la ville, un tel redoux peut endommager les ponts de glace, ce qui pose un réel danger aux personnes qui les utilisent. Afin de garantir la sécurité, la sortie des cabanes, de l’équipement et des véhicules est donc obligatoire.

Aucune exception ne sera autorisée et les contrevenants qui demeurent sur les glaces après 13h samedi s’exposent à un constat d’infraction et à une expulsion à leurs frais, alors que les guérites seront également verrouillées au cours de la fin de semaine.

Saguenay et Contact Nature tiennent à remercier les pêcheurs de leur habituelle collaboration et ont déjà hâte de vous revoir sur les glaces l’année prochaine.

