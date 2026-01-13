Un pitbull bientôt euthanasié

Le conseil municipal de Saint-Honoré a statué sur la question : le pitbull, qui avait attaqué une maman et son jeune enfant de deux ans en octobre 2024, à Saint-Honoré, devra finalement être euthanasié. Un vétérinaire responsable d’évaluer la dangerosité de l’animal a émis cette recommandation, qui a été officialisée par lors de la séance du conseil lundi soir.

Le Quotidien rappelle que l’incident représentait une deuxième attaque, et qu’il y avait déjà eu un premier avertissement dans le premier cas, qui avait été moins sévère. Le maire de Saint-Honoré, Lucien Villeneuve, raconte que la propriétaire du chien était dans le déni et essayait de plaider que ce n’était qu’un accident de parcours.

Lors du second incident qui cette fois a occasionné des blessures mineures, l’animal avait réussi à s’enfuir d’un espace clôturé pour s’en prendre à la mère et son enfant au marché Tradition.

Mentionnons que la réglementation municipale est claire: un chien jugé dangereux doit être constamment surveillé par un adulte et doit porter une muselière lorsqu’il se retrouve à l’extérieur d’un espace clôturé.