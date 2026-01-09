SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 09 janvier 2026

Faits divers

Saisie de drogue à Chicoutimi

700 comprimés de méthamphétamine récupérés par le SPS

Le 09 janvier 2026 — Modifié à 13 h 08 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les patrouilleurs du Service de police de Saguenay (SPS) ont effectué une arrestation “payante” jeudi soir sur leur territoire. C’est en procédant à une interception routinière d’un véhicule qu’ils ont ainsi mis la main sur une importante quantité de drogue.

Les deux individus à bord, deux hommes âgés dans la vingtaine et la trentaine, transportaient avec eux plus de 700 comprimés de méthamphétamine.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay, Hervé Berghella, ajoute que les observations faites par les agents ont aussi permis de mettre la main sur une somme de 2 000 $ en argent.

Les deux occupants du véhicule, originaires de la région, seront vraisemblablement accusés de trafic et de recel de drogue, et ont été relâchés avec promesse de comparaître.  

