11 arrestations en une semaine

Alors que 11 conducteurs ont été arrêtés pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue sur le territoire de Saguenay depuis le 1er janvier 2026, le Service de police de Saguenay (SPS) sonne l’alarme.

Le SPS mentionne avoir enregistré 251 cas de conduite avec les facultés affaiblies pour l’année 2025, un triste record des cinq dernières années. En parallèle, le SPS a réalisé 113 barrages routiers en 2025, tous ciblant l’alcool et la drogue au volant.

Malgré ces efforts, le SPS maintient que la tendance est à la hausse. Selon le directeur général du Service de police de Saguenay, Mathieu Perron, chaque arrestation représente une vie potentiellement sauvée, mais précise que le SPS ne peut pas tout faire seul.

Le service de police lance donc un appel à la population : parlez-en, agissez et surtout, prévoyez votre retour avant de consommer.

Pour un bon fonctionnement de votre soirée, le SPS rappelle qu’avant de sortir, assurez-vous d’avoir un plan, que ce soit un taxi ou un service de transport, un chauffeur désigné ou même un membre de la famille ou un ami pour vous raccompagner. Et si vous n’avez pas de solution, osez demander à votre entourage d’être votre plan ou simplement de vous abstenir de consommer si aucune solution n’est possible.

Le corps policier mentionne finalement que chaque décision compte et que baisser ces statistiques alarmantes et éviter des drames peut seulement avoir lieu avec une participation active des citoyens.