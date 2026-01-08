Un saguenéen assassiné au Mexique

Un homme originaire du Saguenay a été assassiné au Mexique. Un média mexicain, le Noticiaspv.com, rapporte que le saguenéen aurait été atteint par deux balles à la tête.

Le Quotidien rapporte pour sa part que l’événement s’est produit mardi matin dans le secteur de Puerto Vallarta, à la sortie d’une station de sports, sur la rue Jamaica Street. La victime serait Jonathan Bouchard, un homme de 32 ans de Chicoutimi. La victime est bien connue du milieu policier au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ayant purgé par le passé des peines de pénitencier en lien avec du trafic de stupéfiants. Bouchard avait même été identifié comme une tête dirigeante du marché des stupéfiants au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le meurtre survenu au Mexique pourrait être relié à la guerre que se livrent des gangs criminalisés pour le contrôle du marché des stupéfiants au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un groupe ennemi à celui auquel le chicoutimien appartenait aurait envoyé un ou des individus à Puerto Vallarta afin de lui régler son compte.

Une enquête est actuellement en cours sur le territoire mexicain. Aucun suspect n’a été arrêté en lien avec cette affaire.