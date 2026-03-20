Le slam : quand les mots montent sur scène

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Au Saguenay, le slam prend la forme d’un spectacle vivant où les mots, les émotions et les idées se partagent au micro. À chaque soirée organisée par Slam Saguenay, le public est invité à découvrir une série de textes performés devant salle comble. « Le slam, c’est un spectacle », résume Charlo Bouchard, slammestre de l’organisation. « C’est de la poésie, de la prose, du rap… tout ce qui est texte dit au micro. »

Le principe est simple : des poètes montent sur scène pour présenter leurs créations dans un format encadré par quelques règles. Les textes doivent être originaux, ne pas dépasser trois minutes et être livrés sans accessoires. « Les poètes viennent seulement avec eux-mêmes et leur voix », explique Charlo Bouchard. À la fin de la soirée, un gagnant ou une gagnante est choisi, se rapprochant ainsi des demi-finales et finales qui permettront de former l’équipe représentant la région lors du Grand Slam de poésie du Québec.

Mais au-delà de la compétition amicale, l’intérêt du slam réside surtout dans l’expérience collective. Les sujets abordés sont aussi variés que les personnes qui montent sur scène. « Ça peut être très personnel, très local, mais aussi politique ou universel », souligne le slammestre. On y entend des textes sur le corps, la maternité, le vieillissement, la nourriture ou encore l’actualité. Certains sont émouvants, d’autres engagés ou franchement absurdes. « Il n’y a pas de tabou. On peut parler de tout, sans jugement. »

Le public, lui aussi, se renouvelle constamment. Les soirées se tiennent au BAP, à Chicoutimi, dans une ambiance chaleureuse de cabaret. « Les gens viennent parfois pour encourager un ami et découvrent le slam pour la première fois. Souvent, ils me disent après : "J’ai tellement aimé ça !" » raconte Charlo Bouchard. Nul besoin d’être poète pour apprécier l’expérience : le spectacle se veut accessible, convivial et riche en émotions.

Pour celles et ceux qui souhaitent s’initier à l’écriture, un atelier gratuit avec le rappeur KJT aura lieu le 14 avril de 18 h 30 à 20 h 30 à la Bibliothèque de Chicoutimi présenté par le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, en collaboration avec Slam Saguenay (inscription obligatoire via l’événement Facebook). Les participants pourront découvrir différentes techniques d’écriture et développer leur créativité.

Quant aux soirées de slam, elles se déroulent habituellement le troisième mardi du mois, la prochaine étant prévue le 24 mars. « Soyez curieux », lance Charlo Bouchard. « C’est probablement le 10 $ le mieux investi de votre semaine. On repart de là avec des étoiles dans les yeux et beaucoup de matière à réfléchir. »

Pour connaître les prochaines dates et les activités de Slam Saguenay, surveillez leur page Facebook.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

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