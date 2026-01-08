Le Théâtre La Rubrique : un lieu d’expériences uniques en arts vivants

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

Au Théâtre La Rubrique, chaque spectacle est bien plus qu’une représentation : c’est une expérience complète, où le public est invité à explorer, discuter et se rapprocher des artistes. Théâtre, danse, performance ou arts de la marionnette : la salle propose une programmation variée et audacieuse, toujours à l’affût des nouvelles formes et des questionnements contemporains.

« La Rubrique n’est pas juste un théâtre, c’est vraiment un endroit pour découvrir différentes formes en arts vivants. On ne se limite pas au théâtre traditionnel : ici, théâtre, danse et performance se rencontrent pour offrir des expériences inédites », explique Jocelyn Pelletier, à la direction artistique.

L’expérience commence avant même que les lumières ne s’éteignent : des rencontres avec les artistes, des discussions pré- et post- spectacle, ainsi que des ateliers ou stages de perfectionnement sont proposés à l’occasion pour permettre au public et aux artistes de mieux comprendre les oeuvres et d’appréhender l’univers de création. « On veut offrir plus que le spectacle. C’est un moment de partage et d’échange, avant et après la représentation », ajoute Jocelyn Pelletier.

La Rubrique s’adresse à un public diversifié. Les spectacles familiaux permettent de découvrir les arts vivants en toute convivialité, tandis que d’autres propositions ciblent un public adulte et curieux. « Les arts vivants, ça s’adresse à tous les âges. On veut montrer que le théâtre peut être palpitant, actuel, et parler de préoccupations bien concrètes », souligne le directeur artistique.

L’inclusion et l’audace sont au coeur de la programmation. Les oeuvres présentées reflètent la diversité des voix, des esthétiques et des communautés. « Les spectacles ne sont pas là pour être consensuels. Parfois, ça brasse un peu, et c’est sain. Notre rôle, c’est de questionner le monde et de stimuler la réflexion », précise Jocelyn Pelletier.

C’est dans cet esprit que La Rubrique ajoute à sa programmation le spectacle USE ET ABUSE, le 16 janvier 2026. Cette performance de la compagnie Carte Blanche explore la marchandisation de l’art et la pression exercée sur les artistes par l’industrie culturelle, s’inspirant d’une conférence d’Alain Deneault. « C’est une oeuvre frondeuse, pertinente et nécessaire. Elle montre que parfois, les artistes doivent montrer les dents, tout en restant dans une forme de révolte joyeuse », mentionne Jocelyn Pelletier.

Au Théâtre La Rubrique, venir au spectacle, c’est accepter de vivre un moment unique, partagé et vivant. « C’est un engagement : on s’assoit ensemble, on vit quelque chose en chair et en os, et chaque soir est différent. C’est un moment de communion, toujours inédit », conclut-il.

Pour découvrir la programmation et les prochains spectacles, dont le très attendu USE ET ABUSE, rendez-vous sur le site web ou la page Facebook du Théâtre La Rubrique et laissez-vous surprendre par des expériences artistiques uniques.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

Consultez les événements culturels à ne pas manquer en région.