First Phosphate pourrait recevoir 170 M d’euros du Danemark

First Phosphate a annoncé qu'elle a finalisé une lettre d'intention émise par l'agence danoise de crédit à l'exportation (EIFO), visant un montant pouvant atteindre 170 millions d'euros pour l'achat d'équipements et de services destinés à son projet de mine de phosphate igné du côté de Bégin et de Larouche.

First Phosphate, pour sa part, assure que la garantie d'EIFO peut être considérée comme étant de qualité supérieure, celle-ci étant fournie à une ou plusieurs banques qui accorderont le financement. La participation d'EIFO devrait se faire au prorata et d’une part égale avec les autres prêteurs de premier rang.

Selon le directeur d’EIFO, Jens Hestbech, le fond danois se réjouit de poursuivre sa collaboration avec First Phosphate et ajoute qu’ils peuvent assurer à l’entreprise que le fond abordera ce projet de manière constructive afin d'aboutir à une issue favorable.

Mentionnons que la lettre d'intérêt demeure non contraignante tant que l'identité exacte de l'emprunteur ou du garant ainsi que les modalités des sûretés n'ont pas été établies, et elle est régie par le droit danois et soumise à la compétence des tribunaux danois.