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Un drone à la rescousse de la cathédrale Saint-François-Xavier

Le 29 mai 2026 — Modifié à 08 h 14 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le mélange entre tradition et modernité peut être très difficile pour certains, mais dans le cas de la cathédrale Saint-François-Xavier de Chicoutimi, la technologie pourrait sauver sa façade.

La façade de la cathédrale n’a pas eu l’occasion d'être remise à neuf depuis un certain temps, mais la Ville de Saguenay a mis les bouchées doubles pour refaire une beauté au bâtiment patrimonial. Pour ce faire, la conseillère du district 11 de Saguenay, Joan Simard, a contacté l’entreprise Drone et Lavage du Fjord (DLF), qui se spécialise dans le nettoyage des vitres et fenêtres grâce à des drones.

La conseillère Simard précise qu’elle a découvert cette entreprise alors que les équipes de cette dernière s’occupaient des revêtements extérieurs de l’Hôtel Chicoutimi. Elle l'a alors contactée avec un questionnement simple: serait-ce possible de faire la même chose sur une cathédrale? Elle ajoute que les entrepreneurs s’y prendront durant plusieurs jours et qu’ils le font par contribution volontaire.

Mme Simard, mentionne également qu’une corvée pour nettoyer la devanture de la cathédrale a eu lieu mercredi et jeudi matin. Elle souligne que celle-ci a été effectuée pour les touristes, qui viennent voir la cathédrale la plus visitée du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et pour faire rayonner le centre-ville, notamment lors des célébrations du 350e. 

Pour leur part, les deux entrepreneurs, Robert Simard et Yannick Bouchard, sont deux amis qui s’intéressent aux drones depuis plusieurs années. Ils ont accepté chaleureusement l’invitation de Mme Simard.

Pour Robert, la température et les précipitations vont évidemment avoir un impact important sur la productivité du projet. Il ajoute toutefois que le but principal de leur participation était de pouvoir redonner à la cause.

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