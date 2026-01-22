Les Québécois peu confiant des décisions économiques du gouvernement

Selon un sondage Léger réalisé pour le compte de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les décisions du gouvernement du Québec en matière économique n'inspirent pas confiance à 59 % des Québécois.

De plus, le sondage révèle que 75 % des Québécois croient que l'avenir de l'économie du Québec passe d'abord par la santé des petites et moyennes entreprises (PME) et 67 % pensent que le gouvernement du Québec devrait prioriser les PME avant les grandes entreprises.

Quant à la vision économique du gouvernement, 36 % sont d'accord pour dire que celle-ci soutient les PME et l'entrepreneuriat, tandis que 33 % sont en désaccord.

« Cela fait plusieurs années que nous le répétons, l'avenir de l'économie du Québec passe par les PME. Les Québécois plébiscitent cette réalité tout comme l'importance de réduire la fiscalité des petites entreprises. », a commenté François Vincent, vice-président Québec à la FCEI. « Les membres du conseil des ministres du gouvernement du Québec, les candidats à la chefferie d'un parti politique et les chefs de parti doivent entendre cette inquiétude de la population. », a-t-il ajouté.