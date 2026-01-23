Des prix records qui transforment le marché à Saguenay

Jamais l’or et l’argent n’auront valu aussi cher. En 2026, les deux métaux précieux atteignent des niveaux records, portés par l’incertitude économique et l’intérêt soutenu des investisseurs. Dans la région, le commerce spécialisé Achat d’or Saguenay observe un marché en pleine effervescence, où la hausse des prix transforme les habitudes.

« Présentement, à tous les jours des records sont battu. À l’heure actuelle, l’or 24 carats vaut 6 435$. L’argent vaut quant à elle 128,78$. En même pas un an, le nombre a littéralement triplé », rapporte le propriétaire d’Achat d’or Saguenay, Patrick Duchesne.

En raison des prix très élevés, M. Duchesne explique que même les ventes de bijoux usagés se font plus difficiles qu’avant.

« Dans l’usager, je vends les bijoux au prix que les bijouteries vendaient leurs bijoux neufs il y a deux ans. C’est certain que je reste moitié prix parce les gens vont se diriger vers du neuf, ce qui demeure moins dispendieux », émet-il. « Je n’ai jamais acheté autant d’or, c’est phénoménal. Je suis très sélectif ».

Achat d’or Saguenay rachète également les pièces de monnaie.

Ne pas tomber dans le piège

Étant également très transparent avec ses clients, le propriétaire soutient que quelques éléments sont à vérifier après l’achat du métal.

« Je fais tout devant les gens, je suis honnête avec eux. Je commence toujours par vérifier la pureté de l’or, avec une pierre de touche et de l’acide nitrique. Également, c’est important de toujours faire affaire avec un commerce qui possède une balance commerciale, approuvée et calibrée par Mesures Canada. À titre d’exemple, il y a beaucoup de gens sur Marketplace qui vont peser le métal avec une balance qu’ils calibrent à leur avantage. Il s’agit d’une technique de fraude pour plusieurs », affirme-t-il.

Pour éviter des situations souvent fâcheuses et qui peuvent coûter chères lorsqu’il est question d’un rachat de bijoux précieux, Patrick Duchesne s’assure de remettre chaque facture à ses clients.

« Je ne suis jamais certain que les bijoux, ne sont pas volés. Toutefois, s’il arrive que ce soient réellement des bijoux qui ont été volés, je peux retracer les vendeurs avec les enquêteurs. C’est quand même très important, parce que je ne fais pas de factures, c’est comme si je le faisais en cachette. Dans les deux dernières années, j’ai eu cinq cas connus. Dernièrement encore, j’ai reçu un appel des policiers qui m’ont dit que j’avais vendus des bijoux volés ».

Par ailleurs, M. Duchesne estime qu’avec les tensions géopolitiques que l’on connait actuellement, le marché des métaux précieux ne risque pas de stagner de sitôt.

« Les spécialistes pensent tous que les prix vont encore monter, mais ça reste difficile à dire avec certitude. »