Là où le café rencontre la performance

C’est peu après l’ouverture du gym ATHLX dans le sous-sol de l’église Saint-Isidore, à Chicoutimi, qu’une idée a germé dans la tête de Frédéric Roy, bon ami des deux propriétaires: aménager un espace inutilisé de l’endroit en un bar où le café rencontrerait la performance. Ce projet, estimé entre 20 000 $ et 25 000$, s’est finalement concrétisé le 10 janvier dernier.

C’est ainsi que le Holy Grounds – Bar à Espresso et Nutrition, a vu le jour.

« Le gym en question appartient à un couple d’amis, soit Pierre-Olivier Tremblay et Pascale Côté. Ils ont rénové l’entièreté de l’immeuble avant d’ouvrir la salle d’entrainement en septembre dernier. Pierre-Olivier ne savait ensuite pas trop quoi faire avec l’espace qui se trouvait juste en face. De là, je lui ai proposé ce que j’avais en tête. Ayant les aptitudes pour le réaliser, je me suis lancé », explique M. Roy.

Une centaine de personnes se sont déplacées à l’inauguration du bar le 10 janvier dernier, un chiffre qui excédait les attentes de Frédéric Roy.

« Ce fut une journée extrêmement achalandée, dit-il. On a effectué près de 100 ventes, à coup de trois à quatre cafés et des smoothies. Les gens qui sont venus nous voir ont vraiment apprécié l’expérience.

De trois à quatre mois ont été nécessaires pour mettre la touche finale à l’endroit. Par ailleurs, jusqu’à quatre employés à temps partiel pourraient être embauchés à long terme pour servir la clientèle.

Une offre qui tend à évoluer

Holy Grounds propose actuellement un menu assez varié, mais qui évoluera au fils des saisons. Pour les amateurs de café de spécialité, Espresso, Cortado, Cappucino, Latte et Americano peuvent y être dégustés. Plusieurs cafés en grains torréfiés sont disponibles à l’achat, en collaboration avec Arvida Roasting Co., Walter Café (Jonquière) et Café Public (Montréal). Pour celles et ceux qui désirent un peu plus de fraîcheur, des smoothies protéinés (au choix), du matcha et du thé chai sont accessibles.

Plusieurs collations et boissons santé sont aussi offertes pour soutenir les objectifs d’entraînement et de nutrition en partenariat avec Shop Santé Chicoutimi.

« Cet été, on va avoir des cafés glacés, entre autres, en plus de bonifier notre offre avec d’autres petites collations à venir. De plus, lorsqu’il fera beau dehors et que des entrainements s’organiseront à l’extérieur, je vais m’équiper d’une machine à café mobile, que je pourrai à ce moment-là trimballer n’importe où, dont lors de ces occasions », spécifie M. Roy.

Le Holy Grounds est ouvert les lundis à partir de 8h00, du mardi au jeudi dès 7h30, ainsi que les vendredis et les samedis à 8h00. Le bar ferme ses portes à 13h30 tous les jours de la semaine, et complètement les dimanches.