Saguenay vote une résolution appuyant la mobilisation des régions

Lors de la séance du conseil municipal tenue mardi, les élus de la Ville de Saguenay ont voté à l’unanimité une résolution visant à soutenir la mobilisation des régions manufacturières pour obtenir des ajustements au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

Selon les élus, la planification pluriannuelle de l’immigration pour la période 2026-2029 ne répond pas adéquatement aux réalités des entreprises locales. Ils craignent également que cette situation compromette non seulement les investissements et la croissance, mais aussi la pérennité de certaines entreprises manufacturières.

Par cette résolution, la Ville de Saguenay veut réaffirmer son appui aux démarches du comité régional Emploi et Immigration d’Alliage 02, ainsi qu’aux efforts de partenaires tels que Promotion Saguenay et plusieurs entreprises du secteur manufacturier afin d’obtenir des modifications au PTET.

La Ville s’associe également à une mobilisation interrégionale menée en concertation avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Fédération québécoise des municipalités (FQM), des organismes de développement économique, des chambres de commerce et l’Union des préfets du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ensemble, ces acteurs souhaitent maximiser l’impact des représentations auprès des gouvernements.

« Dans une vision de développement économique, freiner la croissance de nos entreprises dans le secteur manufacturier alors que des solutions existent n’est pas une avenue responsable. L’immigration est une nécessité pour soutenir notre économie, assurer la vitalité de nos entreprises et répondre aux besoins réels du marché du travail », a déclaré le maire de Saguenay, Luc Boivin.