Arctic Cat met la main sur Widescape

L’entreprise saguenéenne Widescape, connue pour sa motoneige innovante conçue pour être conduite debout, a été rachetée par le géant américain Arctic Cat. Le montant de la transaction n’a pas encore été dévoilé.

« Le Widescape WS250 offre une expérience récréative hivernale très différente des autres motoneiges traditionnelles. Elle permet aux conducteurs une expérience ludique et donne accès à des endroits où aucune autre motoneige ne peut se rendre », a déclaré Brad Darling, président-directeur général d’Arctic Cat.

Cette acquisition survient moins d’un mois après que Widescape se soit placé sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, le 17 décembre dernier. Selon les documents judiciaires, l’entreprise affichait des dettes dépassant 13 millions de dollars, dont 3,4 M$ auprès du ministère de l’Économie et d’Investissement Québec, ainsi que 1,2 M$ envers le gouvernement fédéral, rapportait le Journal de Québec plus tôt cette semaine.

Les difficultés de Widescape seraient liées à une production et un inventaire supérieurs au rythme des ventes, combinés à des problèmes d’approvisionnement qui ont entraîné des hausses de coûts, réduisant ainsi les marges de profit.