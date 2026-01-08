Québec lance ses consultations prébudgétaires en ligne

Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a annoncé jeudi le début des consultations prébudgétaires en ligne, une étape de la préparation du budget visant à recueillir l’opinion des citoyens sur les priorités budgétaires du gouvernement.

Les Québécois et les Québécoises qui souhaitent participer peuvent remplir un court questionnaire disponible sur le site Web du gouvernement.

« Le monde change. Nous sommes déterminés à poursuivre nos actions pour que le Québec soit bien positionné pour relever les défis que lui impose le contexte économique actuel. J'invite les citoyens et les groupes intéressés à participer aux consultations prébudgétaires », a déclaré le ministre dans un communiqué.

En parallèle, Eric Girard rencontrera au cours des prochaines semaines des représentants d’organisations et d’entreprises afin d’échanger sur leurs propositions pour stimuler le développement économique et social de la province. Les groupes intéressés peuvent également soumettre un mémoire au ministère des Finances. La liste des organisations rencontrées et les mémoires reçus seront rendus publics.

Les citoyens et organismes ont jusqu’au 13 février pour répondre au questionnaire ou déposer leur mémoire.