Aide du gouvernement fédéral pour Arianne Phosphate

L’entreprise minière Arianne Phosphate, qui pilote le projet Lac à Paul dans la région du Saguenay, a annoncé que le gouvernement du Canada lui accorde une contribution financière pouvant atteindre 735 000 $. Ce soutien vise à appuyer ses travaux sur le traitement de la roche phosphatée et l’optimisation du procédé de production d’acide phosphorique purifié.

Ce financement s’inscrit dans le cadre du programme de recherche, développement et démonstration sur les minéraux critiques de Ressources naturelles Canada visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques au pays.

Il fait partie d’un investissement global de 80,3 millions $, annoncé consécutivement par le premier ministre Mark Carney lors du Sommet des dirigeants du G7 en 2025 et le ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles Tim Hodgson, lors d'une visite dans les bureaux de l’entreprise en fin d’année.

« Arianne apprécie le soutien du ministre Hodgson et du gouvernement du Canada à notre projet », a déclaré Marco Gagnon, président exécutif du conseil d'administration d'Arianne Phosphate. « Des initiatives comme celle-ci sont essentielles si l'Occident veut construire sa propre chaîne d'approvisionnement. », a-t-il poursuivi.

Le projet Lac à Paul d'Arianne Phosphate est actuellement la seule mine de phosphate pleinement autorisée dans ses juridictions respectives.

Batteries lithium-fer-phosphate

Après avoir investi près de 100 millions $ dans l’avancement de la mine, l’entreprise explore désormais des opportunités pour produire de l’acide phosphorique purifié, un ingrédient clé dans la fabrication des batteries lithium-fer-phosphate dont elle espère devenir un fournisseur clé.

Ces batteries sont utilisées non seulement dans les véhicules électriques, mais aussi dans les systèmes de stockage d’énergie résidentiels et industriels, notamment pour les centres de données.

« Investir dans des initiatives comme le Centre Technologique d'Arianne Phosphate renforce la position du Canada en tant que leader mondial des minéraux critiques. Cet engagement stimule l'innovation, renforce la résilience des chaînes d'approvisionnement et crée de bons emplois pour les Canadiens », a déclaré Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.