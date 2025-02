510 000$ pour aider les entreprises de la région

La ministre responsable de la région, Andrée Laforest, et le ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, annoncent l’attribution de 510 000$ pour aider les entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean à trouver de nouveaux marchés.

Les sommes sont octroyées à SERDEX International et visent à mettre en œuvre des activités de promotion des exportations et d’accompagnement des entreprises exportatrices de la région. Rappelons que les ORPEX offrent aux PME québécoises un service de proximité et de première ligne pour faciliter leurs démarches de développement de marchés hors Québec afin de leur permettre de saisir les occasions d’affaires au Canada et à l’international de façon durable. À savoir que le financement total accordé aux 20 ORPEX du Québec pour la période 2024-2027 se chiffre à 10,1 M$.