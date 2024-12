Les propriétaires acquièrent l’Auberge Les Deux Tours

Après avoir déménagé leurs pénates au 2497 rue St-Dominique, en janvier dernier, les propriétaires du bar laitier Pinocchio et ses sucreries ont visé encore plus haut en cette fin d’année: ils se sont portés acquéreurs de l’auberge centenaire Les Deux Tours, située en plein cœur de Jonquière.

« Ça s’est officialisé le 1er décembre, ça faisait pratiquement un an qu’on était dans les procédures. Les anciens propriétaires n’étaient pas en mode vente à ce moment-là, et finalement le projet familial que c’était supposé être n’a pas abouti. Daniel m’avait approché en me lançant l’idée, puis j’ai décidé d’aller de l’avant », expose Éric Côté, sur les ondes du 92,5 CKAJ.

M. Côté et sa conjointe, Anick Arsenault, ont choisi de ne pas dénaturer la vocation première de l’établissement.

« On garde le personnel en place, comme notre chef français, qui est d’ailleurs dans les démarches pour avoir son permis de travail et ensuite avoir sa citoyenneté. On a de super beaux menus qu’on va garder, on va aussi essayer de ramener un chansonnier. »

Les propriétaires espèrent que la clientèle sera au rendez-vous dans cette relance de l’auberge, mais également dans celle du restaurant.

« Ils nous restent encore beaucoup d’heures à mettre au sein du bâtiment en termes d’entretien, il faut relancer le restaurant, que les gens viennent nous encourager. On a quand même un chiffre de renommée mondiale, c’est un établissement qui a gagné des prix, ce n’est pas rien », précise-t-il.

Garder le dynamisme de la St-Dominique

Depuis la fermeture de plusieurs bars qui ont à l’époque contribué à créer l’image de la rue St-Dominique, il y a déjà quelques années, le projet qu’entame le couple démontre que l’artère jonquiéroise ne cesse de se dynamiser.

« Notre vision, c’est qu’on ne crache pas sur les autres entrepreneurs aux alentours, ça ne sert à rien. On se donne à fond, et si on peut t’aider on va le faire, on va t’encourager. Si tu réussis à faire quelque chose de mieux que nous, et bien tant mieux on va apprendre de toi et essayer d’autre chose », soutient le copropriétaire.

Une moitié des locaux qui abritait autrefois le bar-resto Le Puzzle accueillera, dès janvier 2025, la pâtisserie StacyChoux.