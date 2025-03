Quand d’autres artistes rendent hommage au peintre Arthur Villeneuve

Une nouvelle exposition est actuellement en développement du côté du musée régional de la Pulperie de Chicoutimi. En effet, des moments de la vie du peintre Arthur Villeneuve seront racontés et retracés par trois personnes influentes qui l’ont côtoyé avant son décès, via des capsules vidéo. La mezzanine, qui est occupée depuis plus de 12 ans par certaines des œuvres de l’artiste, abritera désormais ce projet.

La Ville de Saguenay contribue d’ailleurs monétairement au projet, en y octroyant une subvention de 10 000$. La résolution a été adoptée le 4 mars dernier, lors de la séance du conseil de ville à Jonquière.

« Il faut d’abord savoir que c’est pas un remaniement de l’exposition permanente d’Arthur Villeneuve. On veut surtout amener un nouveau concept au niveau de la mezzanine, qui va mettre en lien des artistes de l’époque qui ont produit en même temps que Villeneuve. On va donc produire des entrevues avec des personnes qui vont nous raconter les liens de création qu’elles ont eu avec le peintre », souligne la directrice des collections et de la recherche pour la Pulperie de Chicoutimi, Cathleen Vickers.

Trois capsules seront prochainement réalisées, dont une mettant en vedette la peintre jonquiéroise Hélène Beck, une seconde avec la galeriste autrefois propriétaire de La Corniche, Chantale Hudon, et une dernière avec la fille de l’homme en question, Micheline Villeneuve. Cette dernière a déjà fait partie d’une série de contenus audios pour la même occasion, en 2017.

« Ces capsules bien évidemment seront disponibles dans le cadre de cette exposition, mais aussi sur le web », précise Mme Vickers.

La Pulperie de Chicoutimi avait acquis, en 2016, une collection de près de 200 œuvres originales d’Arthur Villeneuve. L’idée de créer une exposition avec quelques-unes de ces œuvres était donc bien ancrée dès le départ. Peu de temps après, un étudiant au doctorat en muséologie, médiation et patrimoine de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Benoît Vaillancourt, avec qui Cathleen Vickers avait déjà eu certaines discussions, a débuté un stage à la Pulperie dans le but d’obtenir une bourse. Une collaboration s’est ensuite développée, et M. Vaillancourt s’occupe désormais de la recherche pour le projet des capsules.

« On travaille avec lui actuellement sur des canevas d’entrevues, pour aller chercher la bonne information, une information qui sera aussi complémentaire à ce qui va se retrouver dans l’espace qu’est la mezzanine. La création des vidéos se fait en partenariat avec Télé-Québec et Radio-Canada. »

L’ensemble du projet se concrétisera au courant de l’année. Cathleen Vickers espère pouvoir ouvrir l’espace au public cet été, si tout se passe comme prévu.

Rappelons qu’Arthur Villeneuve Loin d’être naïf!, fait partie des expositions permanentes de la Pulperie. Elle retrace la carrière du célèbre peintre et relate les événements marquants de sa vie. La maison de l’artiste se trouve au cœur de l’exposition. Il est estimé qu’au cours de sa carrière, Arthur Villeneuve a réalisé près de 4000 tableaux et 2000 dessins.