Qui ferait le meilleur maire?

À la suite du sondage Segma, dévoilé sur les ondes du 92,5 et dans le journal Le Réveil, récemment, nous avons reçu plusieurs nouvelles suggestions de noms de personnalités du milieu saguenéen qui, selon nos auditeurs et nos lecteurs, auraient dû s’ajouter à la liste concernant les éventuelles candidatures des personnes non officiellement inscrites. Je vous présente deux de ces personnalités. Vous en trouverez d’autres dans la prochaine chronique du 2 janvier.

DOMINIC GAGNON

Je sais, il n’est plus dans la course. Il a d’ailleurs abandonné en pleine campagne électorale en 2021.

N’empêche que sur le plan des compétences, il coche toutes les cases pour prendre le leadership d’une ville dont l’évolution stagne depuis plus de vingt ans.

Natif de Jonquière, exerçant à La Baie et demeurant à Chicoutimi, le Dr Dominic Gagnon me semble le plus qualifié de tous les candidats et candidates dont les noms circulent en cette année préélectorale. Sur le plan de l’expérience, outre le fait qu’il a suivi toutes les séances du conseil durant plus de deux ans, il ne peut revendiquer une connaissance approfondie de la gestion des affaires courantes tout comme du fonctionnement de la machine administrative. Mais la rigueur de ses interventions témoigne d’un travail de recherches approfondies et éclairantes.

Malgré tout, les sondages nous le confirment, les citoyens ne lui apportent pas ou peu leur appui. Je n’ai jamais compris qu’une personne de ce calibre ne soit pas plus reconnue. Comme quoi, chez nous, les fortes personnalités n’ont pas toujours la cote.

CHARLES CANTIN

Le petit fils de l’ex-maire de Jonquière, Napoléon Cantin, a de la fibre politique. On le sollicitait pour qu’il occupe la scène provinciale ou fédérale. Chaque fois qu’il est question d’élections à Jonquière, son nom s’ajoute aux rumeurs. Il semble cependant toujours opter pour l’indépendance que lui procure son travail d’avocat de la défense tout en jouant les éminences grises auprès d’élus des différentes scènes politiques.

N'empêche que sa formation juridique représente un acquis fort appréciable pour se lancer dans l’aventure politique. Il demeure proche des gens, occupe des présidences d’honneur pour des causes populaires, il ne recule devant aucun défi : grimper des montagnes, chroniqueur judiciaire, jusqu’à fouler les planches du théâtre. Et il possède une qualité recherchée de tous : quand il donne sa parole, il la respecte, je peux en témoigner.

Mais, aujourd’hui, il jouit d’une préretraite qu’il semble bien lui convenir. Bien mal venu serait celui qui veut l’en faire sortir.

Voilà pour les noms les plus souvent évoqués pour l’arrondissement de Jonquière. La semaine prochaine, je vous présente deux personnalités alimentant aussi les rumeurs dans l’arrondissement de Chicoutimi. Tout comme ceux de l’arrondissement de Jonquière, Stéphane Bédard et Jacques Fortin n’apparaissent pas dans les choix présentés par le sondage Segma, mais reviennent souvent dans les conversations.