François Tremblay ne sera pas candidat cet automne

Le député de Dubuc, François Tremblay, a décidé de ne pas reconduire sa candidature à la prochaine élection provinciale qui aura lieu le 5 octobre prochain. Une décision « déchirante » pour l’ancien député caquiste devenu indépendant.

« Je n’arrive pas à canaliser cette énergie, cette conviction viscérale et les sacrifices qu’implique le rôle de député pour un troisième mandat. », a déclaré le député dans un communiqué de presse expliquant sa décision.

Il ajoute que sa « double vie » entre sa maison et Québec aura été la source de l’éclatement de sa famille, lui qui est père de deux filles. Le politologue de formation de 55 ans croit aussi qu’il est temps pour lui de retrouver une vie privée davantage équilibrée.

Au cours des douze dernières années François Trembay a été président d’arrondissement au niveau municipal, ainsi que député de la circonscription de Dubuc à l’Assemblée nationale du Québec, un vaste territoire qui compte 13 municipalités en plus de l’arrondissement de La Baie et des secteurs de Laterrière, Shipshaw et Canton-Tremblay.

À l’approche de la fin de son mandat, le député remercie ses collègues élus ainsi que son équipe de bureau de comté. Il retient toutefois de son passage comme député des lacunes dans les relations entre les élus et la population.

« L’écart entre le pouvoir de l’État politique, ses tentacules et le transfert d’information au peuple est malencontreusement encore trop considérable. Un rapprochement citoyen et une réforme parlementaire s’imposent si nous ambitionnons une démocratie davantage transparente, participative, sensible et efficiente. », a déclaré François Trembay.