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Moisson SLSJ amorce un projet majeur de 5 M$

Le 01 juin 2026 — Modifié à 11 h 44 min
Par Charles-Antoine Desmeules - Journaliste

Afin de répondre à la hausse marquée des besoins en aide alimentaire dans la région, Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean (SLSJ) annonce le lancement officiel d’un projet de nouvel entrepôt au Saguenay.

Cette initiative majeure, évaluée à 5 millions de dollars, permettra à l’organisme de récupérer et de distribuer davantage de denrées de façon plus efficace.

Les installations actuelles de Moisson SLSJ auraient atteint leurs limites, obligeant l’organisation à refuser certaines denrées alimentaires faute d’espace et d’infrastructures adaptées.

« Ce projet représente bien plus qu’un bâtiment : c’est une solution concrète pour mieux nourrir notre région et répondre à des besoins en constante augmentation. Chaque jour, nous constatons sur le terrain l’ampleur grandissante de l’insécurité alimentaire et les limites de nos installations actuelles. Ce nouvel entrepôt nous donnera les moyens d’agir plus efficacement, de récupérer davantage de denrées et de soutenir encore mieux les organismes et les familles qui comptent sur nous », souligne le directeur général de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, Yanick Soumis.

Le nouvel entrepôt devrait être pleinement opérationnel au cours de l’année 2027. Moisson SLSJ mettra également en place une cuisine de transformation, ce qui lui permettra de développer ses propres initiatives dans différents secteurs, notamment l’alimentation scolaire, en préparant et en distribuant des repas nutritifs destinés aux jeunes de la région.

« Les besoins alimentaires à Saguenay sont réels et ils augmentent. Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean est en première ligne pour y répondre. Je suis convaincu que notre communauté va se mobiliser pour faire de cette campagne de financement un succès et donner à Moisson les moyens d’en faire encore davantage », affirme le maire de Saguenay, Luc Boivin.

Campagne de financement

Pour concrétiser ces nouvelles installations, l’organisme lance également une importante campagne de financement sous la présidence d’honneur du député de Jonquière, Yannick Gagnon, afin de mobiliser l’ensemble de la région.

Avec un objectif de 2 millions de dollars, la campagne intitulée « Bâtir pour nourrir : Achetez votre pi² » invite les citoyens et les entreprises à acheter symboliquement des pieds carrés du futur entrepôt au coût de 100 $ chacun, pour un total de 20 000 pi² à financer.

Chaque pied carré acheté contribuera directement à nourrir davantage de personnes dans la région. Les donateurs verront leur contribution reconnue par l’ajout de leur nom ou du logo de leur entreprise sur une représentation visuelle du bâtiment, leur permettant de suivre concrètement la progression de la campagne.

« Ayant déjà eu la chance de m’impliquer dans des campagnes de cette nature, je suis particulièrement heureux de pouvoir contribuer à nouveau à un projet aussi porteur pour notre région. Soutenir Moisson SLSJ, c’est poser un geste concret pour améliorer la sécurité alimentaire et avoir un impact réel dans la vie de nombreuses personnes », souligne M. Yannick Gagnon.

Chaque mois, l’organisme répond à plus de 71 000 demandes d’aide alimentaire.

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