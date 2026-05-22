Inauguration d’un nouveau salon des familles à l’Hôpital de Jonquière

L’Hôpital de Jonquière a procédé, mercredi dernier, à l’inauguration de son nouveau Salon des familles, situé au 4e étage de l’établissement. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la Fondation santé Jonquière, le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Comité des usagers de l’Hôpital de Jonquière et l’entreprise Gagnon Frères.

Déjà existant avant la pandémie de COVID-19, le local avait été réaffecté afin de répondre aux exigences liées à la crise. Désormais, cet espace se veut un lieu de répit et de tranquillité, accessible à tous les usagers de l’hôpital.

« Ce salon pourra servir aux familles et aux proches aidants qui ont besoin de prendre un temps de repos dans un environnement calme et accueillant. », a souligné Cynthia Néron, chef d’unité de la médecine courte durée des 4e et 5e étages de l’Hôpital de Jonquière.

Partenaire clé du projet, l’entreprise Gagnon Frères a participé à l’aménagement intérieur du salon. Lors de l’inauguration, sa présidente-directrice générale, Virginie Théberge, a insisté sur l’importance d’un engagement communautaire cohérent avec les valeurs de l’entreprise.

« Au-delà du mobilier, ce genre de projet est porteur et rejoint directement nos valeurs. Comme entreprise régionale, il est tout à fait naturel pour nous de nous impliquer pour la population de chez nous. C’est également un privilège d’avoir été choisi et de sentir la confiance accordée envers notre équipe pour devenir partenaire de ce projet », a-t-elle indiqué.

L’inauguration a rassemblé plusieurs usagers ainsi que des membres de leurs familles, qui ont pu découvrir ce nouvel espace. Le dévoilement officiel du salon, accompagné d’une coupe du ruban, a marqué ce moment symbolique.

Le lieu se distingue également par une touche artistique. Trois photographies réalisées par Line Bergeron, employée du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean et photographe, ont été installées afin de créer une ambiance propice à la détente.

La réouverture du Salon des familles de l’Hôpital de Jonquière s’inscrit dans une démarche plus large du CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean visant à remettre en service ce type d’espaces dans ses différentes installations, dans le but d’améliorer l’expérience des patients et de leurs proches.