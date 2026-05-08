70 000 $ en bourses pour les étudiants du Cégep de Chicoutimi

Plus de 100 étudiantes et étudiants ont été honorés lors de l’édition 2026 du gala Bourses au mérite de la Fondation du Cégep de Chicoutimi, qui s’est tenue plus tôt cette semaine. L’événement a permis de remettre plus de 70 000 $ en bourses, soulignant la diversité des parcours marqués par l’engagement, la persévérance et l’excellence scolaire.

Au cours de la soirée, plusieurs catégories de distinctions ont été mises en valeur. Les « Maîtres de la ténacité » ont été récompensés pour leur persévérance, tandis que les « Créateurs de valeur » se sont illustrés par leur engagement social. Les « Innovateurs engagés » ont quant à eux été salués pour leur leadership.

Les « Pionniers du progrès » ont été reconnus pour l’amélioration notable de leur rendement académique, alors que les « Bâtisseurs de demain » incarnaient l’excellence scolaire. Plusieurs municipalités de la région ont également contribué à soutenir la relève étudiante.

« Cette soirée témoigne de l’importance d’investir dans notre jeunesse. Chaque bourse remise contribue concrètement à soutenir le parcours scolaire et à inspirer les étudiantes et étudiants du Cégep de Chicoutimi à poursuivre leurs études avec détermination », a souligné Jacques Tremblay, directeur de la Fondation du Cégep de Chicoutimi.

La Fondation a aussi profité du gala pour remettre deux nouvelles distinctions. Les bourses Le courage du parcours visant à souligner la force intérieure, la ténacité et la volonté de réussir d’étudiants ayant surmonté des défis significatifs.

De plus, la bourse In Memoriam – Marc-André Bédard, d’une valeur de 5 000 $, a été décernée à Alan Noel Kandem Simo pour son parcours inspirant et son engagement marqué en faveur d’une société plus juste, humaine et éclairée.