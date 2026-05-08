SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 08 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 10 s

70 000 $ en bourses pour les étudiants du Cégep de Chicoutimi

Émile Boudreau
Le 08 mai 2026 — Modifié à 07 h 24 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Plus de 100 étudiantes et étudiants ont été honorés lors de l’édition 2026 du gala Bourses au mérite de la Fondation du Cégep de Chicoutimi, qui s’est tenue plus tôt cette semaine. L’événement a permis de remettre plus de 70 000 $ en bourses, soulignant la diversité des parcours marqués par l’engagement, la persévérance et l’excellence scolaire.

Au cours de la soirée, plusieurs catégories de distinctions ont été mises en valeur. Les « Maîtres de la ténacité » ont été récompensés pour leur persévérance, tandis que les « Créateurs de valeur » se sont illustrés par leur engagement social. Les « Innovateurs engagés » ont quant à eux été salués pour leur leadership.

Les « Pionniers du progrès » ont été reconnus pour l’amélioration notable de leur rendement académique, alors que les « Bâtisseurs de demain » incarnaient l’excellence scolaire. Plusieurs municipalités de la région ont également contribué à soutenir la relève étudiante.

« Cette soirée témoigne de l’importance d’investir dans notre jeunesse. Chaque bourse remise contribue concrètement à soutenir le parcours scolaire et à inspirer les étudiantes et étudiants du Cégep de Chicoutimi à poursuivre leurs études avec détermination », a souligné Jacques Tremblay, directeur de la Fondation du Cégep de Chicoutimi.

La Fondation a aussi profité du gala pour remettre deux nouvelles distinctions. Les bourses Le courage du parcours visant à souligner la force intérieure, la ténacité et la volonté de réussir d’étudiants ayant surmonté des défis significatifs.

De plus, la bourse In Memoriam – Marc-André Bédard, d’une valeur de 5 000 $, a été décernée à Alan Noel Kandem Simo pour son parcours inspirant et son engagement marqué en faveur d’une société plus juste, humaine et éclairée.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Comité d’accueil particulier à Saguenay pour la PDG d’Hydro-Québec
Publié à 13h30

Comité d’accueil particulier à Saguenay pour la PDG d’Hydro-Québec

La présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard, était attendue de pied ferme ce vendredi matin, devant l’hôtel le Montagnais, alors qu’elle devait y présenter une allocution dans le cadre d’une activité organisée par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord. C’est qu’une importante délégation d’employés faisant ...

LIRE LA SUITE

Les infirmières et infirmiers s’inquiètent pour la santé des patients
Publié à 13h00

Les infirmières et infirmiers s’inquiètent pour la santé des patients

L’Association des infirmières et des infirmiers d’urgence du Québec (AIIUQ) se dit préoccupée par le nombre de personnes qui quittent les salles d’attente des urgences avant d’avoir reçu une prise en charge médicale complète. Selon l’Association, cette situation touche notamment des patients dont l’état a pourtant été jugé prioritaire lors du ...

LIRE LA SUITE

Un déjeuner-bénéfice pour sensibiliser au TDAH et aux troubles neurodéveloppementaux
Publié à 12h00

Un déjeuner-bénéfice pour sensibiliser au TDAH et aux troubles neurodéveloppementaux

L’Association PANDA Saguenay–Lac-Saint-Jean organisera le 13 mai prochain, au restaurant Salé-Sucré du secteur Arvida, la première édition de son déjeuner PANDA, un événement-bénéfice en collaboration avec le Service de police de Saguenay (SPS) qui doit permettre à l’organisation de poursuivre sa mission de rassembler, d’accompagner et d’outiller ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES