SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 08 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 54s

Pas de climat toxique à l’UQAC

Le 08 mai 2026 — Modifié à 06 h 50 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Le Tribunal d’arbitrage a rendu sa décision, dans le dossier touchant l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), dossier dans lequel des allégations de harcèlement psychologique avaient été soulevées, harcèlement ayant possiblement cours au au Département des arts, des lettres et du langage de l’Université. Le Tribunal a statué que le climat toxique du Département n’est pas le résultat de harcèlement psychologique ou d’atteinte à la dignité à l’endroit de qui que ce soit.

Radio-Canada rappelle que que l’instance juridique a été appelée à se prononcer sur des griefs soumis par le Syndicat des professeurs de l’UQAC alléguant qu’un de ses membres avait été victime d’acharnement et de harcèlement psychologique, de la part d’une collègue ainsi que de la haute direction de l’Université. Le jugement souligne finalement qu’aucun élément ou événement soulevé par le Syndicat ne constituent une atteinte à la dignité ou du harcèlement psychologique.

Dans la décision rendue lundi, le Tribunal d’arbitrage indique que plusieurs situations dénoncées par le plaignant et le syndicat sont, en fait, liées à un manque de compréhension des rôles, des imbroglios, des vices de procédures ou des désaccords. La direction de l’Université accueille bien le jugement.. Le Syndicat des professeurs a pour sa part indiqué qu’il réserve ses commentaires puisqu’il est toujours en train d’étudier la décision rendue par le tribunal d’arbitrage.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Comité d’accueil particulier à Saguenay pour la PDG d’Hydro-Québec
Publié à 13h30

Comité d’accueil particulier à Saguenay pour la PDG d’Hydro-Québec

La présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Claudine Bouchard, était attendue de pied ferme ce vendredi matin, devant l’hôtel le Montagnais, alors qu’elle devait y présenter une allocution dans le cadre d’une activité organisée par la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay-Le Fjord. C’est qu’une importante délégation d’employés faisant ...

LIRE LA SUITE

Les infirmières et infirmiers s’inquiètent pour la santé des patients
Publié à 13h00

Les infirmières et infirmiers s’inquiètent pour la santé des patients

L’Association des infirmières et des infirmiers d’urgence du Québec (AIIUQ) se dit préoccupée par le nombre de personnes qui quittent les salles d’attente des urgences avant d’avoir reçu une prise en charge médicale complète. Selon l’Association, cette situation touche notamment des patients dont l’état a pourtant été jugé prioritaire lors du ...

LIRE LA SUITE

Un déjeuner-bénéfice pour sensibiliser au TDAH et aux troubles neurodéveloppementaux
Publié à 12h00

Un déjeuner-bénéfice pour sensibiliser au TDAH et aux troubles neurodéveloppementaux

L’Association PANDA Saguenay–Lac-Saint-Jean organisera le 13 mai prochain, au restaurant Salé-Sucré du secteur Arvida, la première édition de son déjeuner PANDA, un événement-bénéfice en collaboration avec le Service de police de Saguenay (SPS) qui doit permettre à l’organisation de poursuivre sa mission de rassembler, d’accompagner et d’outiller ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES