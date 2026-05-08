Pas de climat toxique à l’UQAC

Le Tribunal d’arbitrage a rendu sa décision, dans le dossier touchant l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), dossier dans lequel des allégations de harcèlement psychologique avaient été soulevées, harcèlement ayant possiblement cours au au Département des arts, des lettres et du langage de l’Université. Le Tribunal a statué que le climat toxique du Département n’est pas le résultat de harcèlement psychologique ou d’atteinte à la dignité à l’endroit de qui que ce soit.

Radio-Canada rappelle que que l’instance juridique a été appelée à se prononcer sur des griefs soumis par le Syndicat des professeurs de l’UQAC alléguant qu’un de ses membres avait été victime d’acharnement et de harcèlement psychologique, de la part d’une collègue ainsi que de la haute direction de l’Université. Le jugement souligne finalement qu’aucun élément ou événement soulevé par le Syndicat ne constituent une atteinte à la dignité ou du harcèlement psychologique.

Dans la décision rendue lundi, le Tribunal d’arbitrage indique que plusieurs situations dénoncées par le plaignant et le syndicat sont, en fait, liées à un manque de compréhension des rôles, des imbroglios, des vices de procédures ou des désaccords. La direction de l’Université accueille bien le jugement.. Le Syndicat des professeurs a pour sa part indiqué qu’il réserve ses commentaires puisqu’il est toujours en train d’étudier la décision rendue par le tribunal d’arbitrage.