16 M$ pour la reconstruction du parc de la Rivière-aux-Sables

Après la phase 1 qui a dépassé les coûts estimés, c’est au tour de la phase 2 du projet de bonification du parc de la Rivière-aux-Sables qui s’apprête à coûter 16 M$, soit 1,5 M$ plus cher que les estimations.

Selon le Quotidien, le pavillon Nikitoutagan, le réaménagement du stationnement ainsi que la construction d’un nouveau bâtiment saisonnier coûtera 16,3 M$ à l’entreprise GER-RO Methodex, dont sa soumission a été retenue. Selon le conseiller municipal du district 4, Alain Doré, le but, c’est que Jonquière en Musique ait lieu à l’été 2027 devant le nouveau pavillon. Le conseiller rappelle que l’appel d’offres de la phase 2 a été organisé sous l’ancienne administration municipale.

Le conseiller Doré, qui est également président de la Commission des finances, souligne que les estimations dataient d’il y a quelques années déjà et étaient autour de 14,5 millions. Alors, à 16 millions, ce n’est pas trop élevé. M. Doré affirme que malgré les coûts, le projet est mené par un très bon entrepreneur.

Rappelons que le projet a connu plusieurs rebondissements. Après avoir été amorcé en 2016, il a été annoncé par Josée Néron en 2021, puis par Julie Dufour en 2023. C’est après deux processus d’appel d’offres que le projet, qui est en construction depuis l’an dernier, a pu avancer.