SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 07 mai 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 18 s

Entretien des chemins

Le promoteur du secteur de Cépal a fait ses devoirs

Le 07 mai 2026 — Modifié à 08 h 31 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Les promoteurs impliqués dans la construction des résidences et chemins avec infrastructures dans le secteur de Cépal à Jonquière ont fait leurs devoirs envers les nouveaux acquéreurs.

Ces derniers auraient bel et bien été informés qu’en vertu de la nature des lieux, que la rue Cépal aménagée était un chemin privé, et que par conséquent la ville ne s’occupait ni de son entretien extérieur, ni de l’entretien des infrastructures souterraines comme les égoûts.

C’est du moins ce qui ressort au terme d'une discussion avec une source très proche du dossier, qui confirme même au 92,5 Ma radio d’Ici qu’il a été offert par les promoteurs aux propriétaires de l’endroit qu’on s’occupe d’entretenir le chemin en le déneigeant pendant la saison hivernale, moyennant une somme raisonnable. Les propriétaires ont presque tous refusé, sauf un ou deux.

Le constructeur a aussi corroboré à notre source la version du maire Luc Boivin qui, lors de la séance de conseil de mardi, affirmait que la ville n’avait pas à gérér la rue Cépal, ni aucun autre chemin privé sur son territoire, comme il y en a ailleurs à Saguenay, à La Baie notamment. Les normes de construction de ces chemins ne sont pas non plus celles forcément utilisées par la ville, a-t-il mentionné.

Rappelons que mardi, la citoyenne France St-Gelais, propriétaire du secteur Cépal, s’est présentée à la séance du conseil de ville de Saguenay, pétition à la main, demandant au maire et aux élus de veiller à l’entretien de la rue Cépal, qu’elle et les autres propriétaires n’avaient pas été informés adéquatement de leurs responsabilités. Elle avait subi un choc en recevant l'information par l'ex-conseiller Jimmy Bouchard.

Le maire Boivin avait commenté le dossier à l’issue de la séance, mentionnant qu’il comprenait l’état d’âme des citoyens en question, mais déclarant également que les résidents ne s’étaient pas suffisamment informés des responsabilités qui leur incombaient en devenant propriétaires dans ce secteur.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Possibles blocus forestiers en Haute-Mauricie
Publié à 12h00

Possibles blocus forestiers en Haute-Mauricie

Des blocus forestiers pourraient survenir de nouveau cet été dans les forêts de la Haute-Mauricie. Du moins, c’est ce qu’a laissé entendre sur les réseaux sociaux Dave Pitikwi, gardien du territoire Nitassinan et membre du groupe Mamo, qui s’oppose aux coupes forestières sur leur territoire ancestral depuis trois ans.  « Cette année, aucune coupe ...

LIRE LA SUITE

Rien ne bougera à Québec sans règlement
Publié à 11h00

Rien ne bougera à Québec sans règlement

Le gouvernement du Québec persiste et signe : tant et aussi longtemps que le litige sur le statut d’Indien ne sera pas réglé avec le gouvernement fédéral, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts tolèrera la présence de chalets de chasse et pêche des personnes ayant perdu leur statut. Le Quotidien rappelle que 738 citoyens de la ...

LIRE LA SUITE

Deux députés de plus à l’Assemblée nationale du Québec
Publié à 10h30

Deux députés de plus à l’Assemblée nationale du Québec

Le gouvernement du Québec et les trois partis d’opposition ont conclu une entente visant à augmenter le nombre de sièges à l’Assemblée nationale, qui passera de 125 à 127 circonscriptions. La mesure fera l’objet d’un projet de loi que le ministre responsable des Institutions démocratiques, Jean‑François Roberge, doit déposer ce matin, rapporte ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES