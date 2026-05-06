Les pharmaciens appellent à un encadrement de la vente aux mineurs

L’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ) se joint au mouvement citoyen lancé par la famille de Zachary Miron et recommande aux pharmaciens propriétaires, ainsi qu’aux chaînes et bannières, de retirer les boissons énergisantes des commerces adjacents aux pharmacies.

Selon l’Ordre, l’association entre psychostimulants et boissons énergisantes peut entraîner des effets cardiovasculaires graves, voire fatals. Une préoccupation d’autant plus pressante que près de 23,9 % des adolescents se sont vu prescrire ce type de médication. Ainsi, vendre ces boissons dans des lieux adjacents à ceux où ces jeunes viennent chercher leur médication est considéré comme une incohérence.

« Les pharmaciens et pharmaciennes sont des intervenants au cœur de la santé de la population. Il nous appartient, ainsi qu’à nos partenaires du réseau, de faire en sorte que l’environnement dans lequel nos membres exercent soit davantage cohérent avec les valeurs que nous défendons ensemble. », a déclaré le président de l’Ordre, Jean‑François Desgagné.

Les pharmacies emboîtent le pas

L’Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec (ABCPQ) a rapidement emboîté le pas à l’Ordre. Son président, Yann Yehia Nachabé, affirme que le secteur est très conscient des enjeux liés aux interactions dangereuses entre certains médicaments et les boissons énergisantes.

L’ABCPQ invite les parlementaires, le gouvernement et les autres acteurs de la pharmacie et du commerce de détail à envisager des paramètres uniformes, notamment des critères d’âge, pour encadrer l’accès à ces produits à l’échelle du Québec, tant en magasin qu’en ligne.

Au-delà de cette demande, l’ABCPQ précise qu’un message d’information a déjà été ajouté à proximité des points de vente de boissons énergisantes dans les pharmacies membres. Celui-ci vise à informer les patients et consommateurs des risques d’interactions médicamenteuses et à les encourager à consulter leur pharmacien.

De son côté, Familiprix a annoncé le retrait complet des boissons énergisantes de l’ensemble des 455 pharmacies affiliées à son réseau. Cette mesure sera maintenue jusqu’à ce que les autorités publiques établissent un cadre plus strict pour la vente de ces produits. Cette décision survient dans la foulée de la prise de position de l’Ordre et alors qu’une pétition, soutenue par plus de 35 000 signataires, doit être déposée prochainement à l’Assemblée nationale.

« Les pharmaciens propriétaires affiliés à Familiprix sont très attentifs aux risques potentiels associés à la consommation de boissons énergisantes, notamment en raison des interactions possibles avec certains médicaments. », a déclaré Albert Falardeau, président de Familiprix.

Rappelons que le Mouvement Zachary Miron a vu le jour à la suite d’un vaste ralliement en appui à Veronica Martinez et David Miron. Leur fils, Zachary, est décédé en janvier 2024 après avoir consommé une boisson énergisante dont les ingrédients ont interagi avec une médication prescrite pour son trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).