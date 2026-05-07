Collecte de Jonquière-Médic ce jeudi

C’est ce jeudi matin et aussi en fin d'après-midi que se déroule la traditionnelle collecte dans les rues du service de médecine à domicile Jonquière-Médic. Plus de 120 bénévoles, membres de l’organisation, quelques élus et gens d’affaires sont installés aux coins des intersections stratégiques de Jonquière pour recueillir les dons.

La collecte s’inscrit dans le cadre de sa 40e campagne de financement. Rappelons que la mobilisation vise à soutenir la mission de l’organisme, qui offre des services médicaux à domicile à la population. Année après année, cette initiative permet d’amasser près de 50 000 $, un objectif qui est de nouveau visé cette année.

Selon un horaire établi, des bénévoles sont donc présents aux principales intersections du secteur. Nouveauté cette année : les dons pourront être effectués par carte, grâce à l’utilisation de terminaux mobiles, facilitant ainsi la contribution du public.

La générosité de la population est essentielle pour permettre à Jonquière-Médic de poursuivre sa mission. Le président du conseil d’administration de Jonquière-Médic, Claude Hubert, ajoute que chaque don contribue directement à offrir des soins accessibles à domicile pour ceux qui en ont le plus besoin.

En ce qui concerne la 40e campagne de financement, rappelons que la portion corporative est sous l’égide de Jean-Philippe Michaud.