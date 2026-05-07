La Pépinière Boréalis fleurit avec l’arrivée du printemps

La Pépinière Boréalis de Jonquière sort de l’hiver avec de toutes nouvelles infrastructures. Grâce à un investissement de 550 000 $, l’entreprise bénéficie désormais d’une nouvelle serre automatisée et d’installations supplémentaires lui permettant de répondre à la demande grandissante et d’accroître son autosuffisance.

Depuis quelques années, l’entreprise devait composer avec des contraintes d’espace, tant au niveau de l’entreposage que de la production en serres.

Avec ces nouvelles installations, il lui est maintenant possible de maintenir près de 50 000 plantes simultanément disponibles à l’achat.

La Pépinière Boréalis sème et produit de nombreuses variétés de plantes, allant des fines herbes aux vivaces, en passant par les arbres et les arbustes.

Le propriétaire et fondateur, Mathieu Ouellet, se réjouit de pouvoir enrichir son offre, ce qui témoigne de l’intérêt que lui porte la population depuis le début de l’aventure, en 2013.

« L’entreprise, depuis sa création, a toujours été en expansion. Nous n’avons jamais eu de mauvaise année. Les gens apprennent à nous connaître et reviennent nous voir pour leurs besoins. Je trouve important que la production soit faite sur place et que les plantes soient adaptées à notre climat. Nos variétés sont conçues pour la région, pour nos températures, et c’est ce que recherchent les gens », ajoute-t-il.

En plus de répondre à la demande croissante, la pépinière gagne également en autosuffisance.

« Les années précédentes, comme nous manquions de stock, nous devions nous approvisionner ailleurs. Maintenant, nous sommes autosuffisants : nous réalisons entre 85 % et 90 % de toute notre production ici même. De plus, les rénovations nous ont permis d’apporter des améliorations pour être plus fonctionnels. »

Parmi les ajouts, on retrouve un nouvel entrepôt faisant office de salle d’empotage, adjacent à la serre automatisée, des lumières intérieures favorisant la photosynthèse durant l’hiver, ainsi qu’une chambre de germination permettant de faire pousser les semis plus efficacement.

Enfin, une boutique temporaire de la Pépinière Boréalis ouvrira également sur le site de l’épicerie IGA du boulevard Talbot à Chicoutimi pour une durée de cinq semaines, à compter du 15 mai, afin de se faire connaître davantage et de présenter ses nouvelles marchandises.