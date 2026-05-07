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Carte électorale

Deux députés de plus à l’Assemblée nationale du Québec

Émile Boudreau
Le 07 mai 2026 — Modifié à 10 h 27 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement du Québec et les trois partis d’opposition ont conclu une entente visant à augmenter le nombre de sièges à l’Assemblée nationale, qui passera de 125 à 127 circonscriptions. La mesure fera l’objet d’un projet de loi que le ministre responsable des Institutions démocratiques, JeanFrançois Roberge, doit déposer ce matin, rapporte RadioCanada.

Le projet de loi permettra de préserver l’existence de plusieurs circonscriptions menacées par le redécoupage électoral proposé en janvier par la Commission de la représentation électorale (CRÉ). C’est notamment le cas de Gaspé et de Bonaventure, en Gaspésie, qui devaient être fusionnées, ainsi que d’Anjou–LouisRiel, à Montréal, appelée à disparaître au profit de circonscriptions voisines.

L’ajout de deux sièges au Parlement québécois permet également de maintenir la création prévue des nouvelles circonscriptions de Bellefeuille, dans les Laurentides, et de MarieLacosteGérinLajoie, dans le CentreduQuébec. Le directeur général des élections, JeanFrançois Blanchet, a été consulté en amont de la rédaction du projet de loi.

Le projet de loi prévoit également la mise en place d’un nouveau mécanisme pour revoir les critères utilisés lors des futurs redécoupages. Une nouvelle institution sera ainsi créée à cet effet.

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