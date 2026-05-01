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Temps de lecture : 42s

Grève sociale au Cégep de Jonquière : levée des cours ce vendredi

Le 01 mai 2026 — Modifié à 11 h 32 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Les cours au Cégep de Jonquière sont levés pour la journée de vendredi en raison d’une grève menée par les étudiantes et les étudiants de l’établissement.

Selon Radio-Canada, plus d’une centaine de cégépiens manifestent devant le collège pour souligner leur soutien envers le corps enseignant et pour revendiquer de nouvelles politiques gouvernementales, axées en matière sociale. Selon le président de l'Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Jonquière (AGEECJ), Raphaël Tremblay, les étudiantes et les étudiants, de la maternelle à l'université, sont l'avenir du Québec. Il précise qu’actuellement, avec les conditions qui sont en place dans le système de l'éducation, le gouvernement doit faire quelque chose pour la relève. Il ajoute qu’elle doit être là demain et non déjà à bout de souffle en sortant de l'école.

Mentionnons que la journée sera reprise vers la fin du calendrier scolaire. Le Cégep demeure toutefois accessible, à l'exception des salles de classe et des laboratoires, et  précisons que cette grève n’affecte pas les autres cégeps de la région. 

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