Hydro-Québec et ses partenaires rencontrent les citoyens

Hydro-Québec, en partenariat avec la communauté innue d’Essipit et la MRC du Fjord-du-Saguenay, a amorcé une série de séances d’information citoyennes au sujet du projet éolien envisagé dans la zone Nutinamu-Chauvin, un vaste territoire situé entre Sacré-Cœur et Saguenay, rapporte Radio-Canada.

Une première rencontre s’est tenue le 16 avril dernier au sein de la communauté d’Essipit. Dimanche, c’était au tour des citoyens de Sacré-Cœur d’échanger avec la société d’État et ses partenaires. D’autres rencontres sont prévues au cours des prochaines semaines, soit le 7 mai à Saint-Honoré et le 14 mai à Saint-Félix-d’Otis.

Ces séances d’informations visent à favoriser le dialogue avec les milieux concernés par le projet. Depuis son annonce en 2025, plusieurs organismes du territoire ont déjà été consultés. Hydro-Québec et ses partenaires souhaitent maintenant élargir la démarche en s’adressant directement aux citoyens.

Les rencontres permettent notamment d’aborder des sujets tels que le fonctionnement d’un parc éolien, les impacts environnementaux, la cohabitation ainsi que les différents usages.

Le secteur choisi pour l’implantation d’éoliennes se trouve dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, à proximité de la communauté d’Essipit. Il couvre une superficie d’environ 300 kilomètres carrés, dans le nord-est des monts Valin. À ce stade, l’emplacement précis des éoliennes n’a toutefois pas encore été déterminé. Hydro-Québec poursuit actuellement ses analyses du milieu.

En 2025, cinq appareils de mesure du vent avaient été installés à différents endroits du territoire ciblé et cinq autres instruments s’ajouteront au cours de l’année. Une fois que suffisamment de données auront été recueillies, la société d’État sera en mesure de déposer un projet plus détaillé.

Hydro-Québec évalue le potentiel éolien du projet Nutinamu-Chauvin entre 500 et 1000 mégawatts, ce qui en ferait l’un des plus importants projets éoliens au Québec. Si le projet se concrétise, l’installation des premières éoliennes pourrait débuter au début des années 2030.