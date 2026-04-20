SUIVEZ-NOUS

Lundi, 20 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 14 s

Projet éolien Nutinamu-Chauvin

Hydro-Québec et ses partenaires rencontrent les citoyens

Émile Boudreau
Le 20 avril 2026 — Modifié à 08 h 35 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Hydro-Québec, en partenariat avec la communauté innue d’Essipit et la MRC du Fjord-du-Saguenay, a amorcé une série de séances d’information citoyennes au sujet du projet éolien envisagé dans la zone Nutinamu-Chauvin, un vaste territoire situé entre Sacré-Cœur et Saguenay, rapporte Radio-Canada.

Une première rencontre s’est tenue le 16 avril dernier au sein de la communauté d’Essipit. Dimanche, c’était au tour des citoyens de Sacré-Cœur d’échanger avec la société d’État et ses partenaires. D’autres rencontres sont prévues au cours des prochaines semaines, soit le 7 mai à Saint-Honoré et le 14 mai à Saint-Félix-d’Otis.

Ces séances d’informations visent à favoriser le dialogue avec les milieux concernés par le projet. Depuis son annonce en 2025, plusieurs organismes du territoire ont déjà été consultés. Hydro-Québec et ses partenaires souhaitent maintenant élargir la démarche en s’adressant directement aux citoyens.

Les rencontres permettent notamment d’aborder des sujets tels que le fonctionnement d’un parc éolien, les impacts environnementaux, la cohabitation ainsi que les différents usages.

Le secteur choisi pour l’implantation d’éoliennes se trouve dans la MRC du Fjord-du-Saguenay, à proximité de la communauté d’Essipit. Il couvre une superficie d’environ 300 kilomètres carrés, dans le nord-est des monts Valin. À ce stade, l’emplacement précis des éoliennes n’a toutefois pas encore été déterminé. Hydro-Québec poursuit actuellement ses analyses du milieu.

En 2025, cinq appareils de mesure du vent avaient été installés à différents endroits du territoire ciblé et cinq autres instruments s’ajouteront au cours de l’année. Une fois que suffisamment de données auront été recueillies, la société d’État sera en mesure de déposer un projet plus détaillé.

Hydro-Québec évalue le potentiel éolien du projet Nutinamu-Chauvin entre 500 et 1000 mégawatts, ce qui en ferait l’un des plus importants projets éoliens au Québec. Si le projet se concrétise, l’installation des premières éoliennes pourrait débuter au début des années 2030.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un projet immobilier soulève des craintes au centre‑ville de Chicoutimi
Publié à 18h00

Un projet immobilier soulève des craintes au centre‑ville de Chicoutimi

L’annonce de la construction d’un nouvel immeuble de 12 logements au 21 rue Price situé au centre‑ville de Chicoutimi suscite de vives préoccupations du côté de la Table de lutte contre la pauvreté. Le terrain visé accueillait jusqu’à récemment une maison de chambres. Malgré un historique qualifié de complexe par l’organisme communautaire, ...

LIRE LA SUITE

Québec solidaire craint le retour des gaz de schiste au Québec
Publié à 15h00

Québec solidaire craint le retour des gaz de schiste au Québec

À l’approche de la formation du nouveau conseil des ministres, Québec solidaire interpelle la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, et l’exhorte à nommer un ministre de l’Environnement « crédible », capable de défendre sans compromis la transition écologique. Le parti de gauche dit aussi nourrir de sérieuses inquiétudes quant à ...

LIRE LA SUITE

Le PQ promet des « modèles innovants » pour les logements hors marché
Publié à 14h00

Le PQ promet des « modèles innovants » pour les logements hors marché

Selon des données récentes, le nombre de personnes en situation d’itinérance a bondi de 20 % à l’échelle provinciale. Le phénomène est particulièrement marqué au Saguenay–Lac-Saint-Jean, où la hausse atteint 51 %, ce qui représente environ une centaine de personnes supplémentaires. Devant cette augmentation, le député des Îles-de-la-Madeleine et ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES