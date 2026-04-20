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Saguenay envisage un dédommagement pour les victimes des nids-de-poule

Émile Boudreau
Le 20 avril 2026 — Modifié à 07 h 40 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville de Saguenay étudie la possibilité de dédommager certains automobilistes dont les véhicules ont été endommagés par les nombreux nids-de-poule du boulevard du Saguenay. Selon Radio-Canada, la question a récemment été soulevée au sein du comité exécutif, alors que les plaintes liées à l’état de cette artère se multiplient depuis le début de l’année.

Depuis le début de l’année, 72 plaintes ont été déposées à la Ville pour des bris causés par le réseau routier municipal. De ce nombre, plus de 45 plaintes concernent spécifiquement le boulevard du Saguenay, où plusieurs automobilistes ont été victimes de crevaisons nécessitant des remorquages, notamment à la mi-mars.

Devant l’ampleur de la situation, une équipe des travaux publics a été mandatée pour colmater les nids-de-poule, et des travaux d’asphaltage sont prévus sur ce tronçon au cours des prochaines semaines.

En temps normal, la Loi sur les cités et villes permet aux municipalités de ne pas être tenu responsable des bris causés par des nids-de-poule, à moins qu’une négligence ou un manque d’entretien manifeste puisse être démontré.

Toutefois, le président de la Commission des travaux publics et conseiller municipal, Serge Gaudreault, estime que le boulevard du Saguenay devrait être traité comme un cas d’exception. Selon lui, cette artère est en fin de vie, une situation qui, à ses yeux, justifierait un dédommagement pour certains citoyens.

Cette avenue n’est cependant pas bien vue par les services juridiques de la municipalité qui déconseillent une telle mesure. Le maire de Saguenay, Luc Boivin, se montrerait néanmoins ouvert à l’idée.

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