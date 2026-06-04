Un nouveau service de chemises sur mesure chez Laflamme et Cie

L’entreprise familiale de tailleurs Laflamme et Cie lance un tout nouveau service original dans la région. Les amateurs de mode peuvent désormais se rendre à sa boutique de la rue Racine, à Chicoutimi, afin de faire confectionner des chemises sur mesure adaptées à leurs goûts et à leur morphologie.

Dans cette optique, les chemises sur mesure viennent bonifier l’offre bien réputée de l’entreprise de mode masculine haut de gamme.

Avec ce nouveau service, le client a accès à plus de 850 tissus en sélection, au choix de la coupe, du style et même aux préférences concernant les boutons de manchette.

« Ça permet de répondre et de s’adapter aux gens qui ont un plus gros cou, qui sont plus petits ou plus grands, et donc d’offrir un éventail de produits beaucoup plus vaste, ainsi que d’aller chercher la personnalité de chacun », explique le copropriétaire de Laflamme et Cie, David Delisle.

Toujours dans cette volonté de qualité et de personnalisation, les chemises sur mesure sont confectionnées au Québec, dans le centre-ville de Montréal.

Afin de proposer des vêtements de qualité à sa clientèle, les copropriétaires misent sur des fibres naturelles telles que le coton, la laine et le cachemire, ainsi que sur une utilisation moindre de matériaux synthétiques.

« Peu importe le modèle, les chemises sur mesure sont vendues à un prix fixe de 225 $, ce qui fait en sorte qu’on a un produit qui offre un très bon rapport qualité-prix », ajoute-t-il.

Une fois le choix effectué, les chemises sont livrées dans un délai de deux à trois semaines.

Une passion qui perdure

Au-delà de cette nouvelle offre, le magasin de vêtements pour hommes, fondé en 1919 par le vétéran de la Première Guerre mondiale Joseph-Henri Laflamme, a toujours eu pignon sur rue au centre-ville de Chicoutimi. Racheté près de 70 ans plus tard par le père de David et William, Roch Deslisle, l’entreprise Laflamme et Cie est passée d’une boutique de quelque 400 pieds carrés à un commerce de plus de 10 000 pieds carrés. Elle possède également sa propre ligne de vêtements ainsi que six usines de production situées en Italie, l’un des berceaux de la mode.

Ayant grandi dans ce milieu, il était tout naturel pour les deux frères de reprendre les rênes de l’entreprise.

« Pour nous, il était impensable de voir Laflamme fermer ses portes. Nous avons donc décidé de reprendre le flambeau et de maintenir cette offre dans la région. C’était vraiment important pour nous », souligne M. Delisle.

Pour un look chic et abordable

La Suite Boutique et Outlet, établissement complémentaire exploité par les mêmes propriétaires, a fermé ses portes pendant un certain temps afin de relocaliser ses activités au sous-sol du commerce principal, permettant ainsi de regrouper l’ensemble des opérations en un seul point de service.

« Avec La Suite, nous avons un concept de seconde main. Nos clients peuvent rapporter leurs vêtements et obtenir un crédit en magasin. Cela permet à d’autres personnes, notamment une clientèle plus jeune, de profiter de vêtements de luxe à prix réduit », explique M. Delisle.