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Bilan 2025 des dons d’organes

La région se classe deuxième au chapitre des références pour don

Émile Boudreau
Le 16 avril 2026 — Modifié à 13 h 43 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Transplant Québec a présenté aujourd’hui son bilan de la dernière année. En 2025, 196 donneurs ont permis la transplantation de 617 organes, des résultats qui s’inscrivent dans une tendance de progression remarquable, indique l’organisation mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Cette évolution s’explique en grande partie par la transformation du profil des donneurs au cours des 25 dernières années, causé par l’amélioration et l’évolution des pratiques médicales, explique Transplant Québec.

Désormais, les dons après décès par critères circulatoires représentent 35 % des donneurs. Par ailleurs, 27 % des dons proviennent de personnes ayant consenti au don d’organes à la suite de l’acceptation de leur aide médicale à mourir.

Sur le plan régional, le Saguenay–Lac-Saint-Jean se distingue particulièrement. La région se classe au deuxième rang au Québec pour les références de donneurs potentiels, avec un taux de 20,6 par 100 000 habitants, tout juste derrière Montréal, qui occupe le premier rang avec 22 donneurs potentiels par 100 000 habitants. Le taux de références au Saguenay–Lac-Saint-Jean est d’ailleurs en hausse pour une quatrième année consécutive.

Depuis 55 ans, Transplant Québec a permis à plus de 16 000 personnes de recevoir un organe. Les trois dernières années ont d’ailleurs été marquées par des records, avec un total de 1 611 transplantations réalisées. Malgré ces avancées, au 31 décembre 2025, 898 personnes étaient toujours inscrites sur la liste d’attente gérée par l’organisme.

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