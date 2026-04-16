Touché par l’effondrement de son toit, l’Intermarché donne au suivant

L’équipe de l’Intermarché de Saint-Ambroise, touchée par l’effondrement du toit de son commerce en fin de semaine dernière, a fait ni une ni deux alors qu’elle risquait de perdre à toutes fins utiles ses stocks alimentaires.

C’est ainsi que d’importantes quantités de nourriture ont été remises au Centre du Mieux-Vivre, qui dessert notamment les personnes en difficulté et aussi les aînés de Saint-Ambroise, Bégin, Saint-Charles-de-Bourget et Shipshaw.

L’équipe du Centre a ensuite redistribué le tout mercredi en avant-midi aux personnes qui en avaient manifesté le besoin et l’intérêt. On parle de fruits et légumes, mets préparés, sandwichs, charcuteries, pain, pâtisseries, ainsi que des pâtes fraîches, sauces et salades.

Mentionnons que sur sa page Facebook, la direction de l’Intermarché a signifié que quelques denrées fraîches ont aussi été réparties parmi les employés, qui ont aussi pu repartir avec quelques essentiels pour leurs familles.

Ajoutons que plusieurs citoyens et familles environnantes ont donc aussi dû revoir leurs plans pour se procurer leur épicerie. Les ambroisiens peuvent aussi compter sur le Marché Alqui sur leur territoire.